Réflexion de Imelda Bada: Capitaliser les acquis de la rupture et du nouveau départ 

Visits: 0

Imelda Bada

La présidente de l’Association Partage Diaspora béninoise basée en France, Imelda BADA, continue de se préoccuper de l’avenir du Bénin. Consciente des nombreuses réalisations faites sous le régime Talon, elle propose de capitaliser les acquis de la rupture et du nouveau départ pour garantir la pérennité des progrès réalisés. Dans une réflexion qui porte son nom, Imelda BADA exhorte les acteurs à divers niveaux à s’engager continuellement et travailler ensemble pour le bien commun.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Capitaliser les acquis de la rupture et du nouveau départ sous la présidence de Patrice TALON représente un impératif crucial pour le Bénin dans sa quête de développement et de progrès.

Depuis son accession au pouvoir, le président TALON a mis en œuvre une série de réformes audacieuses visant à transformer en profondeur les structures économiques, sociales et politiques de notre pays.

La rupture avec les pratiques anciennes et la mise en place d’un nouveau départ ont été les maîtres mots de ses mandats.

Dans ce contexte, plusieurs réalisations et initiatives méritent d’être capitalisées pour assurer une continuité dans la marche vers le développement.

Tout d’abord, sur le plan économique, le gouvernement de Patrice TALON a mis en œuvre des réformes visant à diversifier l’économie, à promouvoir le secteur privé et à attirer les investissements nationaux et étrangers. Des mesures telles que la simplification des procédures administratives, la promotion de l’entreprenariat local, et la modernisation des infrastructures ont contribué à stimuler la croissance économique et à créer des emplois.

Sur le plan social, des efforts importants ont été déployés pour améliorer l’accès aux services de santé, à l’éducation et aux services sociaux de base. Des programmes de lutte contre la pauvreté et d’inclusion sociale ont été mis en place pour soutenir les populations les plus vulnérables et réduire les inégalités.

Sur le plan politique, le Président TALON a œuvré à renforcer les institutions démocratiques et à promouvoir la bonne gouvernance. Des réformes visant à garantir l’indépendance de la justice, à lutter contre la corruption et à renforcer l’Etat de droit ont été entreprises pour consolider les fondements démocratiques de notre pays.

Cependant, malgré ces avancées significatives, des défis subsistent et nécessitent une attention continue. Il est essentiel de capitaliser sur les acquis de la rupture et du nouveau départ en poursuivant les réformes engagées, en renforçant les capacités institutionnelles et en favorisant une croissance économique inclusive et durable.

Ainsi, capitaliser les acquis de la rupture et du nouveau départ est un impératif pour garantir la pérennité des progrès réalisés et pour ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous les Béninois. Cela nécessite un engagement continu, une vision à long terme et une collaboration constructive entre tous les acteurs de la société.

A. Imelda BADA