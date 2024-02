Vues : 7

Expérience Tébé, président de MPL

Ce que vous devriez savoir : Reçu « Sous l’Arbre à Palabre » de l’Evènement Précis le dimanche 11 février 2024, le président du Mouvement Populaire de Libération (MPL), Expérience Tébé s’est indigné de voir le gouvernement maintenir le « statu quo » dans les services sociaux à rendre aux universités. Il qualifie cela de « catastrophe » pour le système éducatif. « La catastrophe continue et on ne peut pas espérer aller au développement sans apporter des réponses justes ou concrètes, en adéquation avec les problèmes de l’heure au niveau des universités. Au niveau de la formation, si on n’essaye pas d’apporter une réponse juste au niveau de l’éducation en adéquation avec les besoins de notre pays et on laisse le secteur aller à vau-l’eau… Dans nos universités, des étudiants continuent de s’asseoir sur des briques, de rester aux portes et des fenêtres pour suivre les cours », dénonce Expérience Tébé. Pour l’opposant, lorsque le régime de la Rupture s’est installé en 2016, l’une des premières décisions était de fermer des centres universitaires. Mais jusqu’à ce jour, aucun nouveau centre n’a été construit.

« Nous avions trouvé totalement aberrant de fermer ces centres qui comptaient déjà de milliers d’étudiants. Mais ce n’est pas que ça, ils ont promis également le renforcement des infrastructures sociales. Il n’y a pas eu un seul nouveau lit en plus de ce qu’il y avait alors que huit ans après. Vous convenez avec moi que les infrastructures ont vieilli et le besoin s’est accru. On devrait remarquer que la capacité d’accueil de ces universités au niveau des résidences a diminué », a-t-il déploré.

Entre les lignes : L’opposant constate avec amertume que de nombreux docteurs demandent à être recrutés et que dans la principale université, celle d’Abomey-Calavi, il n’est même pas possible d’avoir internet à tous les coins. Selon ses dires, il urge d’apporter, aujourd’hui, des réponses urgentes, au lieu de s’occuper à autre chose. « C’est ce que les populations nous reprochent. On constate que les acteurs politiques à chaque saison, il est plus facile pour eux de se voir, de commencer par parler des problèmes qui les intéressent c’est-à-dire des problèmes des élections, de code, des lois. Et les préoccupations quotidiennes, la souffrance des populations, les problèmes des enfants à se scolariser, à recevoir l’enseignement sont relégués au second plan. Nous au niveau du MPL, ça fait pratiquement un an que nous avons saisi le Chef de l’Etat aux fins de le rencontrer pour lui faire des propositions concrètes sur l’ensemble de ces thématiques dont je suis en train de vous parler mais nous n’avons pas encore pu le rencontrer. C’est ce que nous regrettons » se désole Expérience Tébé.

Alban TCHALLA