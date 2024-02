Condoléances et hommage suite au décès du Philosophe: La SoBeSA salue la mémoire et l’engagement scientifique de Paulin Hountondji

Vues : 5

Professeur Roch Houngnihin, président de la SoBeSA

C’est avec consternation et une vive douleur que les membres de la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSA) ont appris le décès du Professeur Paulin Hountondji, le vendredi 2 février 2024 dans sa 82ème année. A travers un communiqué en date du 5 février 2024, le président de la SoBeSA, Professeur Roch Houngnihin a rendu hommage à l’illustre disparu. Au nom du Bureau Exécutif National de la SoBeSA, il a exprimé à la famille éplorée ses condoléances les plus attristées. Premier africain admis en philosophie à la prestigieuse École Normale Supérieure à Paris en 1963, le Professeur Paulin Hountondji s’est surtout illustré à travers ses travaux sur la pensée africaine. Son ouvrage intitulé « La philosophie Africaine » (Paris, Maspéro, 1976) reste emblématique de cette posture qui récuse l’existence d’une philosophie africaine autochtone collective, séparée et distincte de la tradition philosophique occidentale. En décembre 2023, l’illustre disparu a invité la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSA) au colloque international organisé sur le thème « Sciences humaines dans l’Afrique d’aujourd’ hui » de l’ANSALB. Le Bureau Exécutif National de la SoBeSA se réjouit de sa contribution en tant que scientifique et de son engagement sans faille en faveur des sciences sociales en Afrique. Paulin Hountondji a développé une perspective épistémologique des savoirs endogènes (qu’il préfère à l’appellation « savoirs traditionnels ») qu’il appréhende comme « des connaissances vécues par la société comme partie intégrante de son héritage, par opposition aux savoirs exogènes qui sont encore perçus, à ce stade au moins, comme des éléments d’un autre système de valeurs » [Hountondji (dir.), Les Savoirs endogènes : Pistes pour une recherche, Dakar, Codesria, 1994]. Il est à noter que jusqu’à son décès, Paulin Hountondji a été le président du Collège C de l’Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin (ANSALB).

Alban T.