Réflexion: Les interrogations  de l’Ambassadeur  Ahouansou sur l’Eglise et l’Homosexualité

L’Ambassadeur Candide Ahouansou

Dans une nouvelle réflexion qui porte sa signature, l’Ambassadeur Candide Ahouansou évoque des zones d’ombre dans les condamnations de plusieurs responsables de l’Eglise catholique face à la question de l’homosexualité. « L’homosexualité de fortune, celle acquise, est perverse et éloigne de Dieu. L’homosexualité de naissance n’éloigne pas de Dieu; elle reste collée à Dieu. Il n’y a pas rupture d’alliance avec Lui. C’est Lui qui l’a envoyé sur terre tel qu’il est. En toute logique l’homosexualité de naissance ne peut donc être entachée d’aucun péché quand bien même véniel. En raison de cela, nous estimons que l’Eglise ne devrait plus enseigner aux fidèles que toute homosexualité est d’office péché. La doctrine devrait pouvoir apporter la précision en établissant la différence entre les deux catégories d’homosexualité réhabilitant de telle manière , les homosexuels de naissance aux yeux des chrétiens et leur rendant justice conséquemment. » Lire ci-après l’intégrabilité de sa réflexion.

L’EGLISE ET L’HOMOSEXUALITE: LES EFFETS DU FLOU D’UNE CONDAMNATION

(L’Appel à la doctrine)

Le bon sens, la chose la mieux partagée chez les humains suffit, à lui seul, à réprouver l’homosexualité dans son essence. Le discernement quant à lui, devrait en l’occurrence, pouvoir faire la part des choses. Le sujet mérite que l’on s’y attarde parce que trop longtemps resté tabou par pudeur, il vient d’être mis au grand jour par le Vatican paradoxalement, il faut bien le dire.

Nos deux dernières réflexions ont porté d’une part sur la déclaration Fiducia Supplicans du Pape afférente à la bénédiction hors liturgie des couples du même sexe; d’autre part sur la nécessité de différencier l’homosexualité. Dans la présente, nous nous permettons de solliciter l’Eglise catholique romaine pour obtenir d’elle, par nos interrogations interposées, qu’elle nous éclaire sur sa position de s’être toujours gardée de faire ladite différenciation.

DU PREALABLE DE LA LÉGITIMITÉ DE NOS INTERROGATIONS

Sur les cinq principales religions au monde. l’église catholique compte, à elle seule, 1 400 000 000 de fidèles. C’est donc une puissante institution qui exerce une influence spirituelle sur une partie importante de la population mondiale et nous connaissons bien l’impact du spirituel sur le matériel quotidien. Nous ne sommes pas sans savoir non plus que l’Eglise catholique arrive à se faire entendre par le pouvoir politique en place dans bon nombre de pays. En revanche, elle donne l’impression d’une institution qui tient à garder la haute main sur ses fidèles ; ceux-ci ne prétendent plus alors remettre en cause quoique ce soit. A preuve, l’intellectuel catholique moyen a la nette tendance à esquiver toute discussion impliquant la religion ou à ne pas se sentir dans son assiette en y prenant part. Allez savoir pourquoi !

L’attitude de soumission en toute démesure prévaut ainsi au sein de l’Eglise catholique; et cela n’autorise guère les questionnements ni les réflexions publiques. En ces temps modernes du réveil des esprits, l’Eglise devrait, à notre avis, lâcher la bride et permettre de temps à autre à ses fidèles de lui demander d’approfondir certains aspects de la religion aux fins de les éclairer sur tel ou tel point qui dérange leur entendement.il est tout de même symptomatique qu’en matière politique qui gère le matériel, l’on puisse discuter à foison et tirer les sujets dans tous les sens alors qu’en matière religieuse qui gère le spirituel, c’est la rectitude et l’omerta. Notre souhait est que l’Eglise fasse en sorte qu’elle ne soit plus perçue seulement comme l’ endroit de recueillement où l’on vient battre sa coulpe, mais aussi et surtout comme le lieu de liberté, de dialogue et de convivialité internes avec Dieu .

LES RAISONS DE NOS INTERROGATIONS

Nous avions dans notre dernière livraison établi, et estimons à bon escient, l’existence de deux catégories d’homosexualité à savoir celle de naissance et celle acquise. A présent, nous cherchons à comprendre les raisons pour lesquelles l’Eglise, quant à elle, ne fait pas la différence au point d’avoir toujours condamné l’homosexualité sans discernement ni nuance de quelque sorte.

Il est de notre opinion qu’en ne faisant pas la différence, l’Église ne permet pas aux fidèles d’avoir une vue exhaustive du phénomène. De manière discursive, elle les laisse à la merci de l’ignorance favorisant de telle manière et, certainement à son corps défendant, leur aversion plus ou moins consciente pour les homosexuels dans leur ensemble au nom, pensent-ils, de la loi religieuse, mais en fait par insuffisance d’information du clergé. De plus, en s’abstenant de faire la dissociation, l’Eglise laisse penser au monde entier qu’elle condamne un phénomène sans l’avoir jamais suffisamment considéré sous tous ses aspects ni dans toutes ses composantes ; et cela met à mal sa notoriété eu égard aux sommités qui peuplent le Vatican. Au reste, nous avons le net sentiment que si l’Eglise faisait la distinction qui convenait entre les homosexuels, la déclaration Fiducia Supplicans aurait connu un tout autre et bien meilleur sort en Afrique. Tels sont de notre point de vue les effets délétères qu’induit la non dissociation du phénomène de l’homosexualité.

NOS INTERROGATIONS

Et pourquoi donc l’Eglise ne fait-elle pas la part des choses ?

Est-ce en raison d’un dogme ? Est-ce en raison d’une doctrine ? Est-ce en raison d’un péché capital ? Est-ce en raison de la Genèse, premier livre de la Bible ? D’évidence nous n’avons pas l’autorité requise pour répondre à ces questions ; nous dirons néanmoins ce que nous en pensons en notre position de chrétien.

Joignant alors nos réminiscences de catéchumène au savoir numérique moderne, nous sommes en mesure de rappeler au lecteur que les dogmes sont les vérités fondamentales et incontestables de l’Eglise ; et qu’il y en a sept dont deux traitent de la notion du péché. Le premier fait spécifiquement référence au péché originel suite à la désobéissance d’Adam et Eve dans le jardin d’Eden. Le second ne mentionne rien d’autre que la notion du péché qu’il couple avec celle du pardon. Nous n’y avons pas vu de place pour l’homosexualité. La doctrine nous paraît directement liée au dogme et, sauf erreur de compréhension de notre part, a vocation à le préciser, l’orienter et le diriger, le cas échéant. Nous pouvons également rappeler à la mémoire, du lecteur qu’il y a 7 péché capitaux et que parmi eux figure la luxure mais que celle-ci n’est pas inhérente à l’homosexualité. La Genèse quant à elle, est fameuse pour sa formule ‘’ Dieu les bénit ; Dieu leur dit : soyez féconds et multipliez vous’’. Rien qui y fait allusion à l’homosexualité pour que l’on en tire argument pour la condamner surtout celle de naissance d’autant que cette partie de la Genèse se révèle n’être en définitive qu’une simple invite à prendre le contrôle de la nature ,car elle poursuit en ces termes : ‘’remplissez la terre et l’assujetissez et dominez sur les poissons de mer , sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur terre.’’

LA SUBSTANCE DU PECHE ET LE RECOURS A LA DOCTRINE

Honnêtement, je ne pense pas que le théologien contrariera ma certitude qu’en fait la substance du péché réside génériquement dans tout ce qui éloigne de Dieu. C’est parce que nous nous éloignons de Dieu que le péché s’installe.

L’homosexualité de fortune, celle acquise, est perverse et éloigne de Dieu. L’homosexualité de naissance n’éloigne pas de Dieu; elle reste collée à Dieu. il n’y a pas rupture d’alliance avec Lui. C’est Lui qui l’a envoyé sur terre tel qu’il est. En toute logique l’homosexualité de naissance ne peut donc être entachée d’aucun péché quand bien même véniel. En raison de cela, nous estimons que l’Eglise ne devrait plus enseigner aux fidèles que toute homosexualité est d’office péché. La doctrine devrait pouvoir apporter la précision en établissant la différence entre les deux catégories d’homosexualité réhabilitant de telle manière , les homosexuels de naissance aux yeux des chrétiens et leur rendant justice conséquemment.

CANDIDE AHOUNANSOU