Code des investissements: Six sociétés reçoivent leurs agréments

Benjamin Hounkpatin, ministre de la santé

Dans le cadre des mesures incitatives du Code des investissements, le gouvernement autorise l’agrément à six sociétés. La décision a été prise en Conseil des ministres du mercredi 14 février 2024. II s’agit de l’agrément pour le régime des investissements spécifiques et pour le régime B. Pour le régime des investissements spécifiques, il s’agit de la SOCIETE BENINOSE DINFRASTRUCTURES NUMERIQUES (SBIN) SA, pour le projet de déploiement de son réseau de communication sur toute l’étendue du territoire national afin de rendre disponible une connexion internet stable et fiable et la société BENIN TERMINAL SA, pour son projet d’aménagement et d’exploitation d’un terminal spécialisé conteneurs au Port autonome de Cotonou. En ce qui concerne le régime B, quatre entreprises sont concernées. Il s’agit de : SOCIETE PROFILES ALUMINIUM (SOPAL) SARL, pour l’installation et l’exploitation d’une unité de fabrication de profilés d’aluminium à Hounsagoudo, dans la commune de Zè; BIOLYNX PHARMA SAs, pour son projet de production de solutés et Consommables médicaux, dans la Zone industrielle de Sèmè-Podji ; BINGBEN INDUSTRIES SA, pour l’installation d’une unité de production de bois d’œuvre, ameublement et revêtements spéciaux, dans la Zone industrielle de Sèmè-Podji et NEW VISION GROUP SA, pour la fabrication de sacs scolaires solaires et non solaires, de serviettes hygiéniques et de vêtements scolaires, dans la commune de Lokossa. Les projets portés par ces différentes sociétés vont générer plus d’un millier d’emplois en même temps qu’ils renforcent le tissu économique national.