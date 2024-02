Sécurité nationale: 07 commissariats bientôt construits dans des localités frontalières

Vues : 3

En conseil des ministres du mercredi 07 Février 2024, le gouvernement a décidé de doter 07 localités situées dans les communes de Karimama, Banikoara et Matéri de commissariat. La construction de ces infrastructures vise au renforcement de la couverture sécuritaire sur l’ensemble du territoire national en particulier les communes frontalières des pays limitrophes. Au total, renseigne le compte rendu du conseil, une quinzaine de commissariats sont prévus pour être érigés dans le but de quadriller davantage la zone par la présence des forces de l’ordre. C’est donc la première phase de cette vision stratégique qui est entrain d’être lancée et concerne les localités de Monsey, kompa, Founougo, Goumouri, Sourokou, Dassari et Gouandé. Il faut noter que le gouvernement a autorisé à cet effet, la contractualisation avec des cabinets et entreprises sélectionnées pour la maîtrise d’œuvre et la construction des infrastructures. Une initiative qui viendra renforcer l’efficacité des Forces de Défense et de Sécurité du Bénin dans la lutte contre la menace terroriste.