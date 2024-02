Obtention des bourses Mext du Japon:Deux séances d’explication en faveur des étudiants béninois

Vues : 3

L’ambassade du Japon au Bénin et l’université d’Hokkaido ont organisé deux séances d’explication à l’attention des candidats désireux de postuler aux différentes bourses d’études et de recherche octroyées par le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie du Japon (Mext) en faveur des étudiants béninois ayant achevé le master, la licence ou le baccalauréat. Ces séances ont eu lieu successivement le jeudi 1er février à l’Ambassade du Japon, et le vendredi 2 février 2024 à l’Université d’Abomey-Calavi.

Ces bourses sont classées en 4 catégories à savoir : Research Student, Undergraduate Student, College of Technology Student et Special Training College Student, avec des critères et conditions de sélection spécifiques fondés sur l’excellence. Au cours des séances, l’équipe en charge des activités culturelles de l’Ambassade, appuyée par des anciens boursiers, a expliqué les spécificités de ces différentes bourses proposées aux candidats. Par ailleurs, des conseils nécessaires leur ont été prodigués, afin de leur permettre de bien présenter les dossiers ; ils sont invités à bien lire les nouvelles conditions concernant la candidature pour la première phase de sélection.