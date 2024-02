Homosexualité: L’ambassadeur Candide Ahouansou fait une distinction à l’égard des homosexuels

Vues : 3

L’Ambassadeur Candide Ahouansou

Le phénomène de la naissance de l’homosexualité inquiète toujours l’ambassadeur Candide Ahouansou. Dans une réflexion qui porte sa signature, le diplomate a souligné qu’il est important de distinguer les personnes nées avec de fortes tendances homosexuelles irréversibles et les autres, hétérosexuels de leur état naturel qui acquéraient délibérément et en toute connaissance de cause, le statut d’homosexuel. Pour lui, l’homosexualité de naissance ne se soignait ni ne se guérissait. Lisez plutôt son avis sur le sujet.

..HOMOSEXUALITÉ DE NAISSANCE versus HOMOSEXUALITÉ DE FORTUNE

Élucubrations ou réalité ?

A vrai dire, il m’est bien difficile d’introvertir mon aversion pour les substantives homosexualités ethomosexuel. Ces termes mettent publiquement, du resteà mal escient,l’emphase sur le sexe pourtant chose la plus intime au monde en faisant d’elle le centre d’un phénomène en disgrâce alors qu’en réalité il s’agit d’attirance et d’amour. Deux sentiments intrinsèquement nobles a la rencontre de deux personnes quand bien même du même genre. Le sexe ne devrait n’en êtrequ’un résultant épiphénoménaletle langage aurait dû privilégierle genre à ses dépens.Le sexe induit la pudeur et la réprobation sinon le rejet sociétal tandis que l’attirance et l’amour appellent toutensemble à la sympathie,compréhension et partage.

Le débat que nous ouvrons se veut, d’abordun exercice de constatationd’existence. Y a-t-il ou n’y a-t-il pas une homosexualité de naissance différente d’une homosexualité acquise ? La question estpréjudicielle d’autant que de la réponse qui lui serafaite dépendront la compréhension,étriquée ou exhaustive, que l’on aura de l’homosexualitéen général mais aussi les traitements qui seront accordésrespectivementaux deux catégories,le cas échéant.

LA CLOBALISATIONDU PHENOMENE ET LE RAPPEL DE NOTRE POSITION SUR SA DIFFERENTIATION

Généralement, la confusion,par la globalisation des données a toujours été une stratégie payante pour pêcher en eau trouble le moment venu notamment en matière politique.S’agissantcependant d’une question aussi déterminantepour la gent humaine que celle qui nous préoccupe, il est de bon ton qu’ellecède le pas à la clarté et évite la langue de bois. C’est dans cet esprit que nous nous proposons d’expliciter ce que nous avons déjà eu l’occasion d’exprimer. Dans notre précédente livraison, nous demandions, en effet, que l’on fasse preuve de discernement à l’égard des homosexuels. Nous faisions valoir qu’il y avait lieu de distinguer les personnes nées avec de fortes tendances homosexuelles irréversibleset les autres, hétérosexuels de leur état naturelqui acquéraient délibérément et en toute connaissance de cause,le statut d’homosexuel. Nousaffirmions alors que l’homosexualité de naissance ne se soignait ni ne se guérissait

UN PANEL DE CONSULTATION

Nonobstant nos certitudes, nous avons par acquis de conscience, tenu à recueillir sur l’homosexualité en général et les idées que nous défendons y relatives en particulier, les avis de différentes personnalités généralement de bon jugement. Nous avonstoutefoismanqué de nous enquérir de leur expérience du sujet sur lequel nous sollicitions précisément leur avis. C’était l’erreur a ne pas commettre et nous en avons fait les frais.Toujours est-il que leurs réactionsont été globalementnégatives. Nous les synthétisonset les déclinons à la queue leu-leu ainsi qu’il suit :

L’homosexualité est une et ne peut être dissociée. Les homosexuels sont tous des dérangés hormonaux qui devraient aller se faire soigner.

L’homosexualité déroge au principe de la physique selon lequel deux corps de signes différents s’attirent tandis que ceux de mêmessignes s’éloignent.Elle doit donc être banniesans complaisance aucune. C’est un vice et la déchéance des mœurs.

La dissociation de l’homosexualité n’est pas pertinente, car elle sera difficile àgérer tant dans sa théorie que dans ses conséquences.

Il est réducteur de faire une fixation sur l’homosexualité innée ou acquisse. Ces questions sont délicates et touchent d’une manière ou d’une autre au domaine de la foi qui anime chaque chrétien. A ce titrele sujetmérite respect et silence.

Afin de considérer et de donner aux observations du panel toute la mesure qu’elles méritent,peut êtreimporte-t-il de commencer par présenter l’enfant homosexuel de naissance ? Nous feronsainsi toucher du doigt les réalités qui sont les siennes

LE PARCOURS PSYCHOLOGIQUE TYPE D’UN HOMOSEXUEL NÉ

Nous nous estimons en mesurede tracer,dans ses grandes lignes, le parcours affectif d’un enfant né homosexuel, et pour cause.La différenciation de l’homosexualité n’est pas une vue de l’esprit.Elle est si tangible et si palpable que nous nous autorisons à penser que si l’on n’en convenait pas, ce serait, à n’en guère douter, parce qu’elle dérange une certitude quelque part

L’observation attentive des enfants dans leurs premiers âges, disons les trois premières années, permet aux parents avisés de déceler chez eux, ce qui en sera de leur orientation sexuelle : hétéro ou homosexuelle.

Les attitudes et les comportements qui préjugent de l’homosexualité se font jour rapidement dans leur vie puis ils s’estompent un moment trompant de telle manière la vigilance et l’inquiétude des parents. Il en est ainsi parce qu’entretemps l’enfant s’introvertit, s’isole pour se questionner sur son identité sexuelle. Les attitudes resurgissent à la faveur de la puberté troublant de fond en comble le psychisme de l’enfant a telle enseigne qu’il ne sait plus à quel saint se vouer,tiraillé par le bas et perdu entre sa volonté de se comporter comme ses amis du même sexe que lui envers le sexe opposé et les forces contraires qui le tirent dans l’autre sens. Ces dernières finissent par prendre le dessus et éclosent. Alors, l’enfantgrandit ainsi et inexorablement, des fois à son corps défendant.

Certains parents rejettent et renient leurs enfants. D’autres se résignent et offrent leur peine à Dieu. C’est peut-être le seul garçon qu’ils ont et qui met fin ainsi àleur lignéepour de bon, mais ils font courageusement leur deuil en silence. Et quand l’enfant réalise cet état de choses, c’est un sentiment de culpabilité innocente et ravageuse qui l’envahit. Lesenfants néshomosexuels sont d’une sensibilité à fleur de peau frisant la susceptibilité et il convient d’en faire cas dans les relations avec eux.

Nous avons tracé ce parcours des enfants nés homosexuels pour que les fidèles chrétiens et les citoyens comprennent ce a quoi ces enfants sont confrontés et qu’ilsrefrènentautant, que faire se peut,leur ardeur à les traiter de dépravés qu’ils ne sont absolument pas.

Devenus adultes les homosexuels de naissance, tout comme les lesbiennes du reste, se mettent généralement en coupleet cela nous paraît naturel. Ils sont habituellement discrets dans leurs manifestations amoureuses en sociétécontrairement aux homos de fortune et aux transgenres. N’étantpratiquement liés pardescontraintes d’ordre familial notamment l’éducation des enfants,et aussi en raison de l’ostracisme dont ils sont victimes,ilsdéveloppent des valeurs qui tendent à divergersensiblement de celles traditionnelles des hétérosexuels que nous sommes.Tout cela peut semer l’incompréhension et la zizanie dans les familles si elles n’en sont pas averties ; et bien des fois, les parents se doivent de faire preuve de renoncement et même profil bas pour sauvegarder l’entente familiale.Ils n’ont pas un parcours affectif facile, ces homosexuels de naissance mais c’est Dieu qui les a envoyées ainsi comme il nous a envoyé nous autres hétérosexuels tels que nous sommes.

NOS OPINIOND SUR LESOBSERVATIONS DU PANEl

Il est symptomatique et révélateur de lacroyance généralisée,que la plupart des consultants n’aient pas, un tant soit peu fait sa parta l’homosexualité de naissance et qu’ils aient axé leur raisonnementexclusivement sur l’unicité du phénomène Ils ont même rejeté le principe de la dissociation.

J’hallucine. Jeveux dire que je n’en crois pas mes oreilles quand j’entendstraiteravec une si totale intolérance digne des plus lointains temps de l’Inquisition et des autodafés, les homosexuels nés, tout comme ceux de fortune, de malades et quel’on les renvoie sans état d’âme dans les hôpitaux.Cela tout simplement parce que, en appelant un chat un chat, ils ne se prévalent pas des mêmes habitudes que nous, parce qu’ils ne cheminent pas avec quelqu’un du sexe opposé comme nous,parce qu’ils ne font pas l’amour comme nous, parce que le coït anal nous rebute alors que nous autres hétérosexuelsn’avons d’yeux que pour le vaginal que nous trouvons naturel etjouissif. Ce comportement d’exclusions’avèreen tous points l’inverse des valeurs cardinales chrétiennes de tolérance de charité et d’acceptation de l’autre sans compter que le raisonnement lui-même qui lesoutend laisse à désirer. En effet, l’on nous oppose ce que démontre la physique sur des éléments existant dans la nature en tirant par voie de conséquence que tout ce qui lui est contraire,en l’occurrenceles homosexuels de naissance devra disparaitre de la surface de la terre. Le hic c’est que le principe en questiona pris corps sur des éléments existantsdéjà dans la nature et non pas dans l’utérus d’une maman ; et il n’y a pas d’éléments d’interaction là-bas pour éventuellement faire barrage aux gènesd’un homosexuel en situation de gestation. Deplus, l’on est fondé en la circonstance,à opposer à ce principe de physique celui du cycle de la vie lié à l’hérédité de l’éminentecclésiastique Gregor Mendel. D’un autre côté,je ne perçois pas bien comment il est réducteurde chercher à faire ledistinguo entre homos de naissance et homos de fortune. C’est bien au contraire, un approfondissement,et partant, un enrichissement du débat.Non ! Il n’est pas réducteur ce débatà moins que l’on cherche à l’éviter en la balayant du revers de la main. Par ailleurs,comment peut-on faire l’impasse sur un tel sujet devenu tout à la fois si hautement actuel et socialsous prétexte de le respecter en raison de sa délicatesse et de la foi de chaque chrétien? Bien qu’ayant une consonancereligieuse, le débat que nous menons ne ressort pas de la foi, mais de la raison. Il est vrai cependant qu’une fois la dissociation établie par la raison, les attitudes du bon chrétien envers les homos de naissance relèventeffectivement de la foi et des préceptes évangéliques.

Dans notre prochaine livraison nous essaierons de comprendre pourquoi l’Eglise n’établit pas la différence entre les homosexuels,Mais qu’il soit d’ores et déjà bien entendu que nous avons la plus profonde aversion et que nous irons jusqu’à sainte horreur et l’exécration pour les homosexuels de fortune qui ne nous paraissent rien d’autre que des dépravés.Nous luttons avec les homosexuels pour faire admettre qu’à côté des dépravés sexuels il y en a d’honnêtes.

C’est faire un effort intellect d’analyse et je convie tous intellectuel de bonne volonté à le faire

FIN

Ambassadeur Candide AHOUANSOU