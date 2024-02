A la suite de son décès: Le Recteur  Avléssi salue la mémoire de l’illustre disparu

Vues : 3

Le départ du Professeur Paulin Hountondji laisse un grand vide dans le paysage scientifique de l’humanité. Au nom de l’équipe rectorale et de toute la communauté universitaire de l’Uac, le Recteur a tenu à exprimer ses profondes douleurs, en lui disant son A Dieu. Dans un texte d’hommage à l’illustre disparu, Professeur Félicien Avlessi a fait savoir que c’est une grosse perte qu’ils subissent. « C’est une grosse perte que nous subissons. Cependant, vos œuvres combien immortelles témoignent à jamais de votre grandeur d’esprit et d’âme mais aussi de votre immensité. La communauté universitaire pleure votre disparition. Au nom de l’équipe rectorale et de toute la communauté universitaire, je vous dis A Dieu, Dormez en paix et que le Seigneur reçoive votre âme », a-t-il écrit.