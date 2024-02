Ministres conseillers à la Présidence au Bénin: Voici les 12 postes créés par Talon et leurs secteurs d’intervention

Vues : 4

Le président de la République, Patrice Talon dispose désormais d’un collège des ministres conseillers à la présidence de la République. Au total, 12 postes de ministres conseillers ont été créés avec plusieurs secteurs d’intervention par décret en date du 9 janvier 2024.

Il y a un poste de ministre conseiller aux Affaires économiques qui s’occupe de l’Economie et des finances, du développement, de l’industrie et du commerce, des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi. Le ministre conseiller aux Enseignements maternel, primaire et secondaire va s’intéresser à ces sous-secteurs d’enseignements. Un ministre conseiller à l’Enseignement technique et à la formation professionnelle va se consacrer aux enseignements secondaire et technique et à la formation professionnelle. Le président Talon aura désormais un ministre conseiller à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Il va conseiller le chef de l’Etat sur les questions liées à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique.Il y aura également un ministre conseiller aux Affaires sociales et au travail va prodiguer des conseils au président de la République sur les sujets ayant trait aux affaires sociales, à la microfinance, au travail et à la fonction publique. Le ministre conseiller à la Santé quant à lui, en plus des sujets qui traitent de la Santé, va donner des conseils sur ceux liés aux affaires sociales et à la microfinance. Les questions liées à la défense nationale, aux affaires intérieures et sécurité publique, la décentralisation et la gouvernance locale sont confiées au ministre conseiller à la défense et à la sécurité. Les sujets relatifs à la décentralisation et la gouvernance locale vont aussi être traités par le ministre conseiller aux Infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie. Il va s’occuper aussi des sujets traitant du cadre de vie, des transports et du développement durable. Son collègue des Services publics est dédié aux préoccupations ayant trait à l’énergie, l’eau, les mines, au numérique et à la digitalisation. Les Affaires étrangères, la justice et la législation sont confiées à un ministre conseiller à la Justice et aux relations extérieures. Un ministre conseiller à l’Agriculture va s’occuper des sujets qui traitent de l’agriculture, de la pêche, et de l’élevage. Il va également s’intéresser à des questions d’économie et des finances. Les questions de sport, de tourisme, de la culture et des arts sont confiées à un ministre conseiller au Tourisme, à la culture, aux arts et au sport.