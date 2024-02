Mise à la retraite d’office de plusieurs agents des Fds: Patrice Talon explique le bien-fondé de cette décision

Vues : 4

Ce que vous devriez retenir :Plus de 1000 agents des Forces de défense et de sécurité (Fds) sont mis à la retraite d’office par le décret 2024-008 du 09 janvier 2024. Le décret pris par le Chef de l’Etat fixe les modalités d’octroi d’allocation de mise à la retraite ‘’anticipée’’ aux agents concernés. Interrogé sur le sujet ce jeudi 8 février 2024, lors d’une conférence de presse, le président de la République a rappelé que cette mesure est à saluer pour le renforcement de la sécurité. Mais en ce qui concerne les indemnisations, Patrice Talon a souligné la que la pension versée à ces derniers sera immédiate. Même s’il reconnaît que c’est une chute brutale de revenu puisque la pension ne sera jamais égale au salaire, Patrice Talon, explique qu’il n’y aura pas de « perte de revenu pendant deux ans » et que le reste de la période restante, l’intéressé aura la moitié de son salaire plus sa pension. « En terme financier, je n’ai vu dans aucun pays, un Etat faire cela », dit-il. A entendre le chef de l’Etat, tous ceux qui sont concernés, auront un traitement particulier, de sorte que personne n’ait une baisse de revenus pendant deux ans qui vont suivre la mise à retraite.

Pour quoi cette décision : Pour le chef de l’Etat, le Bénin fait face depuis un moment au terrorisme et l’insécurité et il s’avère nécessaire de renforcer la sécurité au niveau des villes et frontières. Pour cela, le président Patrice Talon trouve qu’il ne serait pas prudent d’envoyer un officier de 40 à 50 ans au front parce qu’il n’aura plus la force de courir et d’être agile. « Nous avons besoin de jeunes disponibles pour constituer notre force de sécurité et de défense avec un niveau de commandement efficace… Mais il y a plus de gens au commandement que de personne à commander…Il faut donc inverser la pyramide», dit-il en indiquant qu’il faut recruter du monde et les former. Selon ces explications, il y a deux à trois supérieurs à un même poste et cela pose préjudices au bon fonctionnement de l’armée. C’est pourquoi, il est juteux de dégraisser et avoir quelque chose de plus efficace. « Cela permet d’avoir un commandement normal pour que dans notre pays, les gens puissent circuler librement, et pour cela il faut recruter un grand nombre… Le corps de la police doit être sain », a expliqué le chef de l’Etat.