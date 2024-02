Fermeture du groupe de presse « La Gazette du Golfe »: Le PDG licencie tout le personnel

Vues : 57

Le président-directeur général et promoteur du groupe de presse « La Gazette du Golfe », Ismaël Soumanou, a annoncé le licenciement de tout son personnel à travers une note de service en date du jeudi 8 février 2024. Face à la presse ce même jour, le chef de l’Etat n’est pas resté indifférent sur le sujet.

Que retenir : Triste nouvelle pour les employés du groupe de presse « La Gazette du Golfe ». Ils sont désormais fixés sur leur sort après plusieurs mois de cessation forcée d’activité. En effet, le groupe a été suspendu depuis près de six mois par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, pour apologie de coup d’État. Depuis, le promoteur, Ismaël Soumanou, n’arrive plus à respecter ses engagements vis-à-vis de ses employés en ces périodes difficiles, faute de moyens pour les soutenir. « Le 31 janvier 2024, nos banques nous ont notifié que nos comptes ont été saisis par les institutions étatiques, ce qui fait que nous n’avons plus accès à nos avoirs », a déclaré le promoteur du média. Il ajoute que tous les contrats avec d’autres médias internationaux partenaires ont été suspendus. « Malheureusement, nos partenaires VOA, DW, CGTN et autres ont rompu leur contrat à cause de notre suspension », précise-t-il. Au bord du gouffre, Ismaël Soumanou n’a plus le choix que de procéder au licenciement collectif. « Dans ce même ordre d’idées, nous allons débrancher tous les dispositifs satellitaires du groupe, y compris l’eau, l’électricité, les faisceaux de connexion, etc », renseigne le président-directeur général. Il invite donc tous les employés logés dans les locaux du groupe de presse à libérer les appartements, ainsi que ceux qui disposent de moyens de transport et d’autres équipements de l’organe à les restituer dans un bref délai.

Ce qu’en dit le chef de l’Etat : En conférence de presse, ce jeudi, même jour de licenciement, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a abordé le sujet de la fermeture dudit média. Il a affirmé avoir été non seulement informé de la cessation des activités du média, mais aussi du rapport de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication (HAAC). A l’entendre, c’est une peine de savoir que le média a été fermé pour a-t-il dit, « manquement à la déontologie ». Patrice Talon regrette néanmoins qu’il ne peut rien y faire puisqu’il dit vouloir respecter l’indépendance des institutions. « Je ne suis pas patron de la HAAC… Ce n’est pas mon rôle de remettre en cause les décisions de la HAAC », rapporte Bénin Intelligent. Pour finir, le chef de l’Etat a émis le vœu que la fermeture du Groupe de presse « ne dure pas longtemps».