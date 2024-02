Coopération bilatérale: Talon annonce la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger

Vues : 276

En conférence de presse, ce jeudi 8 février 2024, le Président Patrice Talon a annoncé l’ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. En effet, toutes les activités au port de Cotonou qui concernent le Niger ont été suspendues juste après le double sommet UEMOA-CEDEAO, tenu à Abuja et consacré à la situation politique au Niger. Plus de six mois après la fermeture, Patrice Talon a annoncé d’ouvrir sa principale frontière avec le peuple Nigérien. « Dans quelques semaines, la situation va se décanter », a déclaré le Chef de l’Etat béninois, face aux hommes des médias. Les conséquences de cette fermeture ont été énormes en effet, tant pour les opérateurs économiques que pour les populations. Car, le Port Autonome de Cotonou, plateforme tournante des opérations en destination du Niger, est desservi au détriment d’un autre port de la sous-région vers lequel, le leader des militaires putschistes au Niger, le Général Abdourahamane Tiani, a orienté les opérations à cause de cette fermeture.

