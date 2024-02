Suite à l’incendie survenu dans un entrepôt à Allada: L’He Solange MEHOU fait une descente sur les lieux

Vues : 9

L’honorable Solange Afiavi MEHOU HOUEDANOU est sensible à l’incendie survenu ce dimanche 4 Février dans le premier collège d’enseignement général d’Allada. Informée des dégâts matériels occasionnés par ce feu dévastateur, elle a fait une descente sur les lieux. L’élue de la cinquième circonscription électorale n’a pas fait le déplacement toute seule. Elle était à la tête d’une forte délégation de députés Union progressiste le Renouveau de la cinquième circonscription électorale. Cette délégation est composée de l’honorable Didier Djeigo Maixent et des suppléants Rock HODONOU, Philomène CHINCOUN et Edouard COUTHON.

Cette descente a permis à l’honorable Solange Afiavi MEHOU Houédanou, la députée d’Allada et sa suite, d’apprécier l’ampleur de l’incendie. Une fois sur les lieux, la délégation a été accueillie par le Directeur du Ceg1 Allada, Eloi DOUNON et des responsables de l’entreprise Vinci Energies. Des responsables de l’entreprise chinoise Vinci Énergies rencontrés sur les lieux ont échangé avec leurs hôtes sur les probables causes de l’incendie. Aussi la délégation s’est-elle préoccupée des dispositions sécuritaires pour éviter de tels incendies à l’avenir. Ici au premier collège d’enseignement général d’Allada, les conséquences de l’incendie sont encore vivaces. Des câbles électriques calcinés, des véhicules calcinés et irrécupérables sans oublier des transformateurs de tension calcinés sont encore présents sur les lieux.

Si Vinci Énergies Bénin de son côté a déjà diligenté une enquête pour déterminer les vraies causes de l’incendie, la présence de la délégation conduite par l’honorable Solange Afiavi MEHOU sur les lieux vient galvaniser la population scolaire et les occupants des alentours du collège. Au-delà, les députés de l’Union progressiste le Renouveau de la cinquième circonscription électorale démontrent à travers ce déplacement, leur attachement au bien-être et surtout à la sécurité et à la quiétude de leurs mandants. Ils ne manqueront donc pas de jouer leur partition pour que de pareils événements ne se reproduisent.

Parti d’un entrepôt de fils électriques et de câbles, cet incendie a occasionné des dégâts matériels qui se chiffrent à plusieurs millions de francs Cfa. Toutefois aucune perte en vie humaine n’est déplorée.