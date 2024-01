CAN CÔTE D’IVOIRE 2023: Le Sénégal rattrapé par le sort malheureux des champions

Vues : 7

Favoris à leur succession, les Lions de la Teranga n’iront pas loin que les 8e de finale. Face aux Éléphants de la Côte d’Ivoire, ils sont tombés et ne pourront plus continuer la course au titre. En effet, 1ère de sa poule, l’équipe d’Aliou Cissé, selon les observateurs avait tous les arguments pour avancer. Mais c’était sans compter avec l’orgueil des ivoiriens miraculés lors des phases de poules et qui avaient vraiment la volonté de montrer tout autre visage d’eux.

Ainsi, menés rapidement au score, les Ivoiriens n’avaient plus rien perdre. Ils sortent et offre un jeu de mieux en mieux élaboré. Ils multiplient les tentatives. Face aux Lions jusque-là sûrs d’eux, ils voient leurs tentatives enrayées. Ceci jusqu’à la fin de la première mi-temps. De retour des vestiaires, ils poursuivent leurs efforts et en ont été récompensés à la 86e minute après les entrées de Simon Adingra et de Nicolas Pépé. Ces deux joueurs, plus frais et plus vifs, ont désorganisé la défense sénégalaise qui a commis l’erreur fatale. Simon Adingra sert Nicolas Pépé qui va être percuté par Édouard Mendy. La Var analyse l’action et l’arbitre désigne le point de penalty. Un penalty transformé par Frank Kessié qui venait lui aussi de faire son entrée sur la pelouse. 1-1, les champions en titre ne parviennent plus à passer devant. Parfois hésitants, ils perdent leur verve et se contentent d’aller aux tirs aux buts. Dans cet exercice qui leur avait permis de remporter le titre en 2022, ils vont concéder les 5 tirs des Éléphants alors qu’un des leurs a vu son tir repoussé par le montant. 5-4, le champion d’Afrique en titre tombe et rejoint le lot des champions en titre qui ne parviennent plus à se hisser en finale depuis 2010.

En effet, l’Égypte Championne d’Afrique en 2010 n’a pas pu se qualifier pour la phase finale en 2012. Quant à La Zambie, vainqueur en 2012, elle a été sortie en poule 2013. Le Nigéria champion en 2013 a été absent en 2015. La Côte d’Ivoire ayant remporté l’édition de 2015 s’est vue sortir en phase de poule en 2017. Le Cameroun champion en 2017 s’est arrêté en huitième de finale en 2019. A sa suite, l’Algérie, vainqueur en 2019, a été sortie en phase de poule en 2022. Et voici le Sénégal qui vient à présent d’échouer en 8e de finale. Il laisse la Côte d’Ivoire poursuivre son chemin et avoir le sourire large dans sa CAN.

Tous les résultats des Huitièmes de finale

Angola-Namibie 3-0

Nigeria-Cameroun 2-0

Guinée Équatoriale-Guinée 0-1

Egypte-RD. Congo 1-1 (7 – 8 ap tab)

Cap-Vert-Mauritanie 1-0

Sénégal-Côte d’Ivoire 1-1 (4-5, ap tab)

Mali-Burkina Faso 2-1

Maroc-Afrique du Sud

Les affiches des Quarts de finale

Vendredi 02 février 2024

18h – M1: Angola-Nigeria

21h-M2: Guinée-RD Congo

Samedi 03 février 2024

18h-M3: Côte d’Ivoire-Mali

21h-M4: Cap-Vert-Sud Afrique

Le reste du programme

Mercredi 07 février 2024

18h : Vainqueur M1 vs Vainqueur M4

21h : Vainqueur M2 vs Vainqueur M3

Troisième place

Samedi 10 février 2024

21h :

Grande finale :

Dimanche 11 février 2024

21h :