« Il n’y a pas de risque. Avant de corriger le code électoral, il faut impérativement des arrangements au niveau de la loi fondamentale. Ce n’est pas une révision opportuniste ». C’est ce qu’a déclaré l’ancien bâtonnier, Me Jacques Migan le lundi 29 janvier 2024 lors d’un entretien sur Radio Sêdohoun. Membre Fondateur du Bloc Républicain (BR), Me Jacques Migan trouve que cette proposition va satisfaire la demande de la Cour constitutionnelle puisqu’elle propose qu’on inverse l’ordre des élections. Cette inversion va rétablir la prééminence des élections présidentielles dans le cycle électoral. « Si nous devons corriger ce que la Cour demande, nous sommes tenus de revoir l’article 153 alinéa 2, l’article 153-2 alinéa 3. D’où la proposition de cette loi de révision de la constitution », fait-il savoir. Il soutient que la proposition faite par le député Assan Seibou va solutionner le principe d’égalité exigé par la Cour, mais aussi la légitimité du parrainage conformément à l’esprit de la réforme du système partisan. Suivant ses explications, il sera modifié l’article 153-1 alinéa 1 afin que l’élection du duo présidentiel soit organisée avant celle des députés et des communaux. « Cela permettra aussi une meilleure lisibilité de la constitution. Et pour cette lisibilité, il est proposé une nouvelle écriture de l’alinéa 1 de l’article 81 relativement à la question de l’éligibilité au partage des sièges. L’article 153-2 et 153-3 pourraient aussi connaitre des modifications dans le sens de l’organisation du duo président de la République », a-t-il dit. Pour justifier sa position, Me Migan rappelle également qu’à travers cette proposition, l’article 42 alinéa 2 sera renforcé. « En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de deux mandats présidentiels sera réécrit et on dira : dans tous les cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de deux mandats présidentiels », précise-t-il.