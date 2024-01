Vues : 7

Le ^présidium du lancement du programme

Le parti Les Démocrates a initié, le lundi 29 janvier 2024 à l’hôtel Golden Tulipe, une séance de consultation politique élargie à des forces politiques de l’opposition. Cette séance a réuni le Mouvement Populaire de Libération (MPL), la Nouvelle Force nationale (NFN) et le parti Grande solidarité républicaine (GSR). Il a été question d’analyser les tenants et aboutissants de la révision de la constitution et de la modification du code électoral, afin de savoir la conduite à tenir au sein de l’opposition. Au terme de la rencontre, Les Démocrates avec les partis de l’opposition présents ont exprimé leur refus catégorique au réaménagement du calendrier électoral et ont rejeté toute idée de révision de la constitution. Ils ont retenu de faire des propositions consignées dans un mémorandum et qui sera porté par le groupe parlementaire Les Démocrates à l’Assemblée Nationale à l’occasion de la relecture du code électoral. Ils invitent à la tenue d’un dialogue national qui impliquera toutes les forces politiques et les acteurs de la société civile, dans la perspective de la décrispation du climat politique et social.

COMMUNIQUE FINAL

Le lundi 22 janvier 2024, le Président de la République a reçu en audience les députés du groupe parlementaire LES DEMOCRATES pour discuter de la mise en œuvre de la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 relative :

Aux parrainages des candidats à l’élection présidentielle et à L’harmonisation des dates de reprise de l’élection présidentielle en cas d’annulation, entre la constitution (article 49 dernier alinéa) et le code électoral (article 142).

Suite à cette rencontre, le parti LES DEMOCRATES, conscient de l’importance et des enjeux des élections générales de 2026, a réuni ses partenaires politiques de l’opposition, à savoir :

– Grande Solidarité Républicaine (GSR)

– Nouvelle Force Nationale (NFN)

– Mouvement Populaire de Libération (MPL)

pour échanger sur la question afin de s’accorder sur une position commune.

A l’issue des échanges, les parties prenantes ont :

rejeté toute idée de révision de la constitution dans le contexte actuel exprimé leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral.

Elles ont enfin retenu des propositions consignées dans un mémorandum qui sera porté par le groupe parlementaire LES DEMOCRATES à l’Assemblée Nationale à l’occasion de la relecture du code électoral.

Elles ont réaffirmé la nécessité de la tenue d’un dialogue national qui implique toutes les forces politiques et les acteurs de la société civile, dans la perspective de la décrispation du climat politique et social.

Fait à Cotonou, le 29 janvier 2024