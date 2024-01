Proposition de loi portant révision de la constitution: Expérience Tébé craint une « vaste machination »

Vues : 7

Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) fut l’une des importantes forces politiques de l’opposition ayant participé à une séance de concertation initiée par le parti Les Démocrates, lundi dernier, et qui s’est tenue à l’hôtel Golden Tulipe à Cotonou. Elle était consacrée à la proposition de loi portant révision de la constitution récemment introduite par le député du Bloc Républicain, Assan Séibou au parlement. Une proposition qui appelle à des modifications de certaines dispositions du code électoral en prélude aux élections générales de 2026, insistant surtout sur l’inversement de l’ordre des différents scrutins en vue. Intervenant lundi dernier à la concertation des opposants, le président du MPL, Expérience Tébé a appelé les uns et les autres à la « vigilance pour ne pas se faire à nouveau avoir par la “ruse”. A le croire, “la révision du code électoral n’est qu’un prétexte pour une vaste machination qui se prépare contre la démocratie, le peuple béninois”. Et d’ajouter : “on poussera la balla à gauche alors qu’on veut aller à droite”. Soulignant que les « les acteurs en face sont connus », l’acteur de l’opposition a insisté sur la « nécessité de regarder au-delà de ce qui est présenté, de s’attarder sur les angles morts, et les non-dits”. Il n’a pas manqué de saluer à l’occasion, « la sagesse et la clairvoyance du parti LD et ses députés ».