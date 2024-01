Appui à la réalisation des actions du gouvernement: Le PNUD lance le Programme Pays (CPD) 2024-2026

Vues : 8

Dans le cadre de sa coopération avec le gouvernement, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a élaboré un nouveau Programme Pays (CPD) pour la période 2024-2026. L’atelier d’appropriation et de lancement dudit document s’est tenu, le mardi 30 janvier 2024, ả l’Hộtel Azalai de Cotonou en présence du Directeur du Financement du Développement ·au ministère de l’Economie et des Finances, Serge Dossou-Yovo, des membres du corps diplomatique, les cadres des ministères, de la société civile.

Le présidium du lancement du programme

Qu’est-ce qui est important : D’un montant de 70,16 millions de dollars, soit 42,516, 960,000 Franc CFA, le Programme Pays (CPD) nouvellement lancé, permettra d’accroitre les impacts des interventions du PNUD au Bénin pour la période 2024-2026. Ce Programme-Pays (CPD), selon Aoualé Mohamed Abchir, Représentant Résident du PNUD au Bénin, constitue une réponse du PNUD aux problèmes de développement identifiés. « L’Evaluation Indépendante du Programme pays 2019-2023 a révélé les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de ce programme. Les leçons tirées de cette évaluation ont nourri l’élaboration du présent programme 2024-2026 », a-t-il dit. Pour le cycle 2024-2026, les interventions du PNUD couvriront deux piliers à savoir : la résilience, la croissance durable et l’emploi, et l’État de droit, la démocratie, la gouvernance et la cohésion sociale.

Que retenir des deux piliers : Dans le cadre du premier pilier, les interventions seront bâties autour de quatre des « 5 P » (personnes, planète, prospérité, partenariats) des objectifs de développement durable. Le Programme se concentrera sur le lien entre l’économie, l’environnement et le climat en abordant les domaines prioritaires que sont la protection de l’environnement, la résilience aux changements climatiques et la gestion des ressources naturelles, ainsi que la croissance économique équitable, inclusive, durable et transformatrice. Le pilier 2 propose des solutions pour soutenir les services administratifs et judiciaires, dans le but d’améliorer l’accessibilité, l’inclusion et la transparence, de réduire l’exposition à la corruption et de rendre les services plus conviviaux pour les clients. Le Programme capitalisera sur la réalisation de la transition numérique et contribuera à la transformation numérique des services publics et à l’amélioration des capacités techniques et opérationnelles de l’Assemblée nationale, des organismes de gestion des élections, des institutions publiques chargées de la promotion des droits humains et des services administratifs et juridiques.

Entre les lignes : Le PNUD entend obtenir comme résultat d’ici à 2026, le renforcement de l’environnement et des capacités propices à l’entreprenariat et à la création d’emplois grâce à l’introduction de la numérisation et des nouvelles technologies aux niveaux national et local. La protection et gestion des ressources naturelles pour une amélioration de la productivité durable soutenue par des technologies innovantes et des mécanismes de gouvernance efficaces ; l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables en capitalisant sur les progrès technologiques, les innovations en matière d’énergie propre et les nouveaux mécanismes de financement pour soutenir la relance verte et le renforcement des capacités des institutions et des systèmes de gestion des risques liés au climat et aux catastrophes pour accroitre la résilience de la population et des écosystèmes sont également des résultats à atteindre au niveau du premier pilier. Pour le pilier 2, le PNUD espère le renforcement des mécanismes de participation et de contrôle Citoyen pour améliorer la transparence et la responsabilité dans l’action publique et les processus électoraux ; le renforcement des capacités techniques et opérationnelles du ministère de la justice, la Cour suprême et les institutions et mécanismes nationaux de défense des droits de l’homme afin d’élargir l’exercice effectif des droits de la population ; le renforcement des capacités techniques, technologiques et opérationnelles du Parlement et des organes de gestion des élections pour qu’ils assument leurs missions respectives etc.

Alban TCHALLA