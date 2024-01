Echange de vœux avec le personnel civil et militaire au parlement: Vlavonou insiste sur les principes et valeurs  d’une administration performante

Vues : 8

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a sacrifié à la tradition d’échange des vœux du nouvel an avec le personnel civil et militaire ce mardi 30 janvier 2024 dans le jardin du palais des gouverneurs à Porto-Novo. Cette cérémonie sobre mais pleine de reconnaissance et d’engagement a eu lieu en présence des membres du bureau de l’Assemblée nationale et des cadres et personnel civil et militaire de l’administration parlementaire.

La tradition de présentation des vœux du nouvel an est à nouveau respectée au palais des gouverneurs. C’est le Secrétaire général du Syndicat National Autonome du Personnel de l’Assemblée (Synapa), Fulbert Acakpo qui a ouvert le bal des allocutions. A l’entame de ses propos, il a rendu hommage aux mémoires du député et de deux agents parlementaires qui sont récemment passés de vie à trépas. Avec la permission du Président de l’Assemblée nationale, il a fait observer une minute de silence en leurs mémoires.

Poursuivant ses propos, le Secrétaire général du Synapa a formulé au nom du personnel civil et militaire les vœux du nouvel an au Président de l’Assemblée nationale et à tous les membres du bureau de l’institution en ces termes : « …C’est pourquoi, dans un contexte globalisant où le pire semble avancer plus vite que le meilleur, nous nous résolvons, mes camarades et moi-même, à vous présenter, Monsieur le Président, ainsi qu’à votre famille, nos vœux ardents et sincères de santé, de longévité, de bonheur et de paix intérieure. À ces vœux qui s’adressent à votre autorité, Monsieur le Président, nous nous faisons le devoir d’associer les membres du Bureau, de la Conférence des présidents, de même que l’ensemble des députés à l’Assemblée nationale ainsi que tous vos collaborateurs… » a-t-il souhaité.

Fulbert Acakpo a aussi reconnu les efforts fournis par le Président Vlavonou et les deux questeurs de l’institution dans d’amélioration des conditions de vie du personnel. Ces remerciements sont aussi allés à l’endroit de certains agents dont les actions participent au bien-être de tout le personnel: « …Monsieur le Président ; Il m’est difficile en la circonstance, de résister à l’envie et au devoir de vous remercier pour l’ensemble des œuvres qui ont été les vôtres en notre faveur pendant toute l’année, mais surtout vers les dernières semaines de 2023 et qui ont permis à chacun d’entre nous ici, de l’agent de liaison au directeur, de passer d’agréables moments de fêtes. C’est pour nous également le moment et le lieu d’exprimer la reconnaissance du SYNAPA à madame et monsieur les questeurs, de même qu’à tous les responsables de l’administration parlementaire. Qu’il me soit permis, et sans rien enlever aux nombreux mérites de ses collègues, d’exprimer la satisfaction du syndicat au talentueux Directeur de la questure et son équipe pour les élogieux résultats obtenus en si peu de temps, bien sûr, avec l’accompagnement des questeurs et de votre autorité. La gratitude du SYNAPA s’étend également à tout le personnel du Centre médico-social pour sa disponibilité de tous les instants, veillant, 24 heures sur 24 et tous les jours, y compris les jours fériés, sur notre bien-être et celle de nos familles… » a-t-il expliqué.

La consolidation des acquis saluée

À son tour, le Secrétaire général administratif Mariano Ogoutolou est allé dans le même sens que le SG du Synapa en rendant hommage aux membres du personnel tombés aux champs d’honneur au cours de la présente législature. Après avoir formulé ses vœux au Président et à tous les députés, il a salué les efforts des membres de la conférence des présidents en vue de donner un nouvel essor au fonctionnement de l’administration parlementaire et a profité pour rappeler quelques actions entreprises: « …Aujourd’hui, alors que la 9ème législature s’achemine progressivement vers son premier anniversaire, c’est avec bonheur, fierté et admiration, que le personnel parlementaire constate que les membres de la conférence des Présidents ici présents, ne se contentent pas de poursuivre l’œuvre entamée par leurs prédécesseurs, mais contribuent, avec entrain et dynamisme, à impulser sous votre leadership, un nouvel essor au fonctionnement de l’administration parlementaire, à travers la consolidation des actions ci-après : la valorisation des ressources humaines et le renforcement de leurs capacités; la gestion transparente des deniers publics et la reddition de comptes; la culture du patriotisme et l’exhortation au respect des valeurs morales. Aussi, convient-il de noter qu’après la prise de la décision n°2022-0122/AN/PT du 14 octobre 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement du cabinet du Président de l’Assemblée nationale et du Secrétariat général administratif, il s’est avéré nécessaire de la modifier, en vue de : restructurer la Direction des services de l’Information et de la Communication; créer le projet d’extension de la couverture de la Radio Hémicycle; préciser les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cellule juridique du Président de l’Assemblée nationale; définir l’organisation et le fonctionnement de la cellule de communication du Président de l’Assemblée nationale… » a-t-il dit en substance.

Vlavonou attaché aux principes et valeurs

En réponse aux différents messages de vœux, le Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou a d’abord remercié le Secrétaire général administratif et le Secrétaire général du Synapa pour les mots aimables et les bons vœux formés au nom de tout le personnel à son endroit avant de tresser des lauriers au Secrétaire général du Synapa: « …Depuis votre élection au poste du Secrétaire général du syndicat autonome du personnel de l’Assemblée nationale, vous avez privilégié la voie du dialogue, ce qui vous permet d’obtenir de nous, dans la mesure du possible, des avantages au profit du personnel. Nous devons continuer à travailler main dans la main pour maintenir un équilibre juste et durable entre les aspirations des agents et les impératifs institutionnels.

Je prends acte de votre engagement renouvelé, au nom du personnel parlementaire, à réduire voire supprimer définitivement de notre administration, les retards et les absences non justifiées.

Dans ce cadre, il me plaît également de rappeler, à l’attention de tout le personnel parlementaire que la ponctualité, la présence effective au poste, le travail bien fait et le respect du bien commun ne sont pas simplement des valeurs que nous prônons, mais constituent des piliers fondamentaux qui propulsent notre administration parlementaire vers l’excellence. En intégrant ces principes et valeurs dans notre quotidien, nous contribuons collectivement à une performance qui nous permet d’atteindre des objectifs toujours plus ambitieux » a dit le président Vlavonou dans sa réponse avant de leur rappeler son attachement à la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs: « …Vous avez, la mesure de mon attachement à la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs qui nous permet de nous rappeler constamment ces valeurs et principes qui vivifient notre sens patriotique. En ce sens, je ne réjouis de votre sincère coopération à cet exercice hebdomadaire, ponctué de séances mensuelles d’exhortation… ».

Fidèle KENOU