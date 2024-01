Société béninoise de Développement des Semences végétales et Plants: L’Etat adopte un système semencier formel pour garantir la qualité des semences

Vues : 6

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 24 janvier 2024, le gouvernement du Bénin a décidé de créer la Société béninoise de Développement des Semences végétales et Plants, et a procédé à l’approbation de ses statuts. Selon la décision du Conseil, l’initiative résulte du constat fait au niveau du système semencier national qui est dominé par l’informel et des méthodes d’approvisionnement peu efficaces, avec des producteurs effectuant des prélèvements directs des semences et plants sur le stock existant dans les champs pour la campagne suivante. « Avec ce système, près de 80% des semences végétales sont utilisées dans les exploitations agricoles, ce qui impacte négativement le niveau des rendements », informe le gouvernement. Ainsi, l’alternative de mise en place du système semencier formel vise, selon le Conseil, à garantir la qualité des semences et des plants avec une traçabilité nette depuis la sélection jusqu’à la commercialisation, en passant notamment par la multiplication. C’est à juste titre que le Gouvernement entend mettre en place, cette structure dont l’objectif sera de « gérer efficacement le dispositif national de production, d’agrégation, d’importation et de distribution de semences et plants. La mise en place de cette société participe donc d’une volonté de conforter durablement les performances de l’agriculture béninoise », a fait savoir le conseil. Pour les espèces de plants concernés, il s’agit des vivrières, horticoles, fourragères, fruitières et forestières pour répondre aux besoins en semences et plants de qualité et améliorer le taux d’utilisation des semences et plants certifiés, hormis les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). En attendant, des instructions sont données aux ministres concernés pour l’accomplissement des diligences nécessaires à la formalisation de la Société et à son opérationnalisation. Elle va de façon spécifique, œuvrer entre autres pour : promouvoir le développement des variétés de semences et plants, la conservation des souches des variétés adaptées aux exigences des utilisateurs ainsi qu’au changement climatique ; créer des réseaux de collecte et de distribution des semences et plants en veillant à prendre en compte des retours d’expérience des utilisateurs pour améliorer la qualité des semences et plants ; installer des centres modernes de traitement, de conditionnement et de stockage/conservation des semences et plants.