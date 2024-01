Bilan de l’an 2 de gouvernance à l’Uac: L’équipe du recteur Avlessi enregistre des progrès

Vues : 69

Après deux ans de gouvernance à la tête de l’Université d’Abomey-Calavi, l’équipe rectorale dirigée par le Professeur Félicien Avlessi a présenté son bilan à mi-parcours à la communauté universitaire. C’était à la faveur d’une cérémonie officielle qui a réuni, le mercredi 24 janvier 2024 dans l’amphi Idriss Déby Itno, les autorités à divers niveaux du campus, les chefs d’entité et de service ainsi que les syndicats des enseignants.

L’équipe rectorale de l’Uac lors de la présentation du bilan

Qu’est-ce qui est important : L’Uac a la vision d’être une université de référence internationale en matière de formation, de recherche et d’expertise adaptée aux besoins de développement durable du Bénin et des nations. Conformément à cette vision, un certain nombre d’actions ont été menées dans la deuxième année de gestion de l’équipe rectorale. A cet effet, ce bilan de l’an 2 a porté globalement sur la gouvernance et le pilotage, la formation, la recherche et la coopération.

Ce qu’il faut retenir : Au plan des acquis de la gouvernance et du pilotage, il a été élaboré une cartographie des risques de gestion de l’UAC, un référentiel et des outils de gestion des archives de l’UAC. L’équipe rectorale a procédé à l’amélioration de la connectivité sur les campus et de son site web. L’ouverture des comptes fonctionnement et recettes diverses (produits accessoires) au trésor public et l’utilisation des comptes du trésor public pour l’UAC sont désormais effectives. La construction d’un nouveau bâtiment du rectorat etc. Au niveau de la formation, la plateforme https://choixfaculte.uac.bj pour les bacheliers non bénéficiaires d’allocation est mise en place et de nouvelles offres de formation créées dans le domaine de la santé (FSS et INMeS) et de l’intelligence artificielle à IFRI.

Entre les lignes : S’agissant de la recherche scientifique, il est à noter le renforcement du dispositif de recherche sur les problèmes de développement du Bénin et les priorités du gouvernement; l’accompagnement des enseignants chercheurs pour l’amélioration des résultats du Bénin aux différents grades du CAMES; le dépôt de 15 brevets à l’OAPI avec l’accompagnement du programme VaRRIWA financé par l’AUF; la création des bureaux de transferts de technologie grâce au projet CEA et la création d’un service de valorisation des résultats de recherche au conseil scientifique. La synthèse des actions permet de noter qu’aussi 60 laboratoires sont autorisés d’activités. Il a été organisé la 1ère édition des journées des sciences et de l’innovation (JSi) et les doctoriales de l’Uac. Pour ce qui est de la coopération, le rectorat a mis en œuvre de programmes d’appui à l’entrepreneuriat et la formation des associations d’étudiants entrepreneurs. Le Centre d’employabilité des étudiants entrepreneurs est opérationnel et les programmes d’Appui institutionnel (PAI) belge financé par ARES et de bourse de la fondation Mastercard sont renouvelés. Il a été tenu le salon de l’emploi et la journée universitaire de la Coopération nationale.

Par ailleurs : Pour le compte de ce deuxième bilan qui couvre l’année académique 2022-2023, 419 offres de formations ont été exécutées avec 167 licences, 190 maters et 62 doctorats. Au total, 66.911 inscriptions ont été validées pour un peu plus de 96.000 étudiants dont 40% de femmes. Au cours de cette année, le nombre d’enseignants est de 816. Les ressources mobilisées sont évaluées à 79% pour un taux d’encaissement de 100%.

Alban TCHALLA