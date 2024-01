Réduction du taux de mortalité des entreprises: La CCI-Bénin forme des Master Coachs Nationaux

Vues : 4

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin) a lancé la première édition de la Formation des Master Coachs Nationaux,le lundi 22 janvier 2024, à Cotonou. Organisée en collaboration avec la GIZ, cette formation vise à renforcer les capacités entrepreneuriales des entrepreneurs du Bénin et de la sous-région.

Pendant cinq jours, les dix-sept participants venus du Bénin, du Mali et du Togo auront des moments d’échanges et de partage d’expériences pour mieux s’aguerrir afin de réduire le taux de mortalité des entreprises. « Au Bénin nous avons envie de réduire le taux de mortalité de 10%, c’est l’objectif que le gouvernement nous a assigné. Je suis convaincu que si nous travaillons ensemble pour réduire le taux de mortalité ici au Bénin, nous pouvons faire la même chose dans tous les autres pays parce que nos pays se ressemblent et l’écosystème entrepreneurial est le même. Que cela soit un moment d’échange pour avoir de bonnes pratiques de part et d’autre afin que chacun puisse s’enrichir de ce rendez-vous de donner et de recevoir», a fait savoir le secrétaire général de la CCI-Bénin, Raymond Adjakpa Abilé. Le représentant de la GIZ, Samson Koubadi, a, pour sa part, remercié l’institution consulaire et la félicite pour l’effectivité de l’institut international de renforcement de l’accompagnement entrepreneurial dont les activités ont été officiellement lancées le même jour. Cette journée de travail a été riche en module de formation dont : introduction à l’approche SME Loop, ses principales caractéristiques, les rôles et responsabilités dans le SME Loop et autres. Au cours de leur formation, les master coachs des différents pays présents au Bénin procéderont à des visites au niveau des petites, moyennes entreprises et prestataires.

Il faut noter que c’est le Centre Régional de Compétence pour la promotion de l’emploi qui a développé l’approche SME LOOP. Arrivant à échéance, la CCI Bénin a été identifiée pour poursuivre le déploiement des activités du SME LOOP au Bénin.