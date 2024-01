Rencontre à la présidence de la République: Voici ce que Talon et les députés Démocrates se sont dit

Vues : 50

Dans le cadre des discussions entamées avec les députés à propos de la relecture du code électoral, le chef d’État, Patrice Talon a reçu le lundi 22 janvier 2024 à la présidence, les députés du groupement parlementaire ”Les Démocrates”. Les discussions ont essentiellement tourné autour de la décision DCC 0001 du 04 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle demandant à l’Assemblée nationale de procéder à la modification de certains articles du code électoral. À la sortie de cette rencontre, les Démocrates ont tenu une conférence de presse. Selon le président du groupe parlementaire ”Les Démocrates”, l’he Nourenou Atchadé, le président Talon s’est réjoui de leur présence à prendre part à ces discussions.

En ce qui concerne la décision DCC 0001 du 04 janvier 2024, le président de la République a voulu savoir la position du parti Les Démocrates. Du point de vue de Patrice Talon, expliqué par le chef de la délégation des Démocrates, l’he Nourenou Atchadé, deux sous options s’offrent aux députés. Soit les élus actuels et maires vont parrainer les candidats à la présidentielle de 2026, soit les élus et maires de 2026 qui vont parrainer les candidats à la présidentielle de 2026.

Patrice Talon a clarifié que ce sont les élus et maires de 2026 qui sont légitimes de parrainer lors de ces élections. Mais il ne veut pas imposer sa position. A en croire, Nourenou Atchadé, il veut l’accord consensuel de la classe politique. A ce sujet, les députés Démocrates n’ont pas donné leur position au chef de l’État. Ils ont promis se concerter avec leur parti. Il faut dire qu’à cette rencontre plusieurs députés du parti étaient absents. Par ailleurs, le Chef de l’État a rassuré les Démocrates qu’il n’a jamais demandé et ne demandera pas une révision de la constitution pour s’éterniser au pouvoir. Il a rappelé que c’est lui-même qui a fait inscrire dans la constitution que nul ne peut faire plus de deux mandats présidentiels. Aujourd’hui son crédo, a fait savoir le président du groupe parlementaire ”Les Démocrates”, c’est de rassembler la classe politique et de faire en sorte que tout se passe dans le consensus.

Alban TCHALLA