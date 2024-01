Décuplement drastique du billet d’avion Cotonou-Paris: Jacques Ayadji clarifie et propose une seule solution

Vues : 6

Plus de 40% d’augmentation du prix des billets d’avions s’observe depuis un moment sur certaines destinations notamment la liaison Cotonou-Paris. Reçu sur Bip radio le 20 janvier 2024, le directeur des transports terrestres et aériens, Jacques Ayadji, a expliqué cette flambée et propose une seule solution pour remédier à la situation. D’abord, l’invité de Bip Radio a fait savoir que l’Etat a procédé à une augmentation de 39.600fcfa sur les redevances aéroportuaires. Une augmentation qui, selon lui, s’explique par les nombreux investissements effectués à l’aéroport de Cotonou. « Il suffit de pratiquer l’aéroport avant et aujourd’hui pour voir les importants travaux de modernisation. Pour supporter ces charges, le gouvernement a deux possibilités. Soit faire supporter ces charges par l’ensemble des béninois ou soit par les bénéficiaires de ces modernisations. Et le choix a été fait », dit-il. Par ailleurs, Jacques Ayadji contredit ceux qui affirment que c’est en raison de cette augmentation que les prix des billets d’avions sont élevés. Pour lui, l’augmentation des billets d’avion était disproportionnée par rapport au 39.600fcfa de taxe. Selon les explications des compagnies lors de leurs échanges avec le DG des transports terrestres et aériens, le décuplement drastique du coût du billet d’avion est une politique adoptée afin de faire baisser la clientèle.« Les compagnies qui desservent Paris ont laissé entendre que Cotonou est très attractif et que le nombre de place disponible dans les avions est largement inférieur à la demande, ce qui fait qu’elles ont adopté une politique de management qui fait que les prix sont élevés. Ils disent qu’en même temps, au niveau de Lomé, le taux de remplissage de leurs avions est très faible. Dans ces conditions, ils ont décidé de rabaisser les prix au niveau de Lomé et de l’augmenter au Bénin », a rapporté Jacques Ayadji en notifiant qu’il est contre cette politique qui met en difficulté les Béninois. Au cours de l’entretien, le DG des transports terrestres et aériens a rassuré que le gouvernement ne restera pas indifférent à cette situation même si ce n’est pas l’Etat qui fixe le coût des billets d’avion, ni les passagers encore moins les citoyens. Cependant, Jacques Ayadji affirme qu’il y a un moyen pour amener les compagnies à entendre raison. « La solution finale est qu’il faut faire en sorte qu’il y ait une concurrence. Tant qu’il n’y a pas une concurrence accrue et que c’est seulement trois compagnies qui desservent une destination, ils vont faire de nous ce qu’ils veulent. Mais quand les compagnies seront en concurrence, les prix vont baisser d’eux mêmes», dit-il.