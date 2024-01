Dysfonctionnement dans la construction du siège de la CCI-Bénin à Porto-Novo: Me Migan invite le gouvernement à situer les responsabilités et sanctionner les coupables

Vues : 8

De quoi s’agit-il : Au cours d’un entretien sur Océan Fm, l’ancien bâtonnier, Maître Jacques Migan a déploré la démolition du siège de la Chambre de commerce et d’Industrie du Bénin à Porto-Novo. Il suggère que l’Etat aille au-delà de sa décision en interpellant tous ceux qui sont impliqués dans la construction des éléphants blancs. « Tous ceux qui auraient participé à ces bâtiments éléphants qu’on les interpelle. Hier, c’est le siège de l’Assemblée nationale. Sous le régime actuel, on ne va pas lancer à plusieurs fois les joyaux. Tout est fait lorsque c’est fait. Lorsqu’on démarre, on va jusqu’au bout. Le gouvernement de la Rupture est un gouvernement responsable », note-t-il. Toutefois, Me Jacques Migan recommande également que le gouvernement donne les raisons de la démolition de ce bâtiment.

Ce qu’il dit sur la relecture du code électoral : Membre du Bureau Politique du Bloc Républicain, il s’est également prononcé sur l’actualité politique, notamment la relecture annoncée du code électoral. Pour lui, aucune loi n’est parfaite. « La constitution a prévu des articles pour sa révision. Il y a les articles 154, 155 et 156. Le problème ne devrait pas se faire pour aller à la révision. Si le peuple dit que l’on doit revoir la constitution dans son entièreté, nous ne pouvons pas l’arrêter », a fait savoir Me Migan. En son temps, a-t-il expliqué, la Cour a constaté que c’était conforme à la constitution mais aujourd’hui, l’on constate qu’il y a des errements. Selon ses explications, l’article 50 pourrait causer de préjudice. « Pour faire les choses dans la légalité, il faudrait corriger l’erreur commise. On n’a pas dit qu’on réviserait pour un troisième mandat. On a dit pour corriger quelque chose qu’on aurait constaté, où la Cour constitutionnelle a instruit les députés. En quoi cela concerne un troisième mandat ? en quoi cela touche un troisième mandat déguisé ? » s’est-il interrogé. S’appuyant sur les propos du président Talon, il confirme que celui-ci ne se présentera pas pour un mandat supplémentaire. « Patrice Talon n’a jamais parlé d’aller vers un troisième mandat.Sa préoccupation, c’est l’intérêt du pays », souligne-t-il. D’un autre côté, il a déploré la sortie de l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Holo au sujet du pardon qu’il a obtenu à Patrice Talon. « C’est ce qu’on appelle du parjure. Lui, président de la Cour constitutionnelle alors qu’il a prêté serment de respecter la constitution, comment peut-il sortir de ce cadre pour intervenir et faire sortir quelqu’un qui serait en garde-à-vue ? Il dit qu’il l’a fait en complicité avec le président de la Cour suprême, c’est dangereux. Il ne peut pas dire que j’ai obtenu le pardon pour X. Il faut que l’on l’interpelle. Pourquoi n’avait-il pas fait ça aux autres ? Qu’il n’utilise pas sa casquette de constitutionnaliste pour parler », a-t-il expliqué.

Entre les lignes : Au cours de cet entretien, il a salué l’organisation réussie de la première édition des Vodun Days les 09 et 10 janvier dernier à Ouidah. « C’est formidable. Vodun Days, c’est tellement réussi. Ça permet aux uns et aux autres de prendre connaissance de notre culture. C’est beau et magnifique. Nous devons créer des conditions pour que cela perdure ». C’est en ces termes que le bâtonnier Maître Jacques Migan s’est prononcé sur la tenue de la première édition des Vodun Days. Tout en saluant les personnes qui ont travaillé pour cette révélation du Bénin à l’international, il propose que cela aille sur une semaine les prochaines fois. Même s’il est catholique pratiquant, il dit que cela ne l’empêche pas de promouvoir sa culture. « Nous sommes nés avec. Le Vodun, c’est ce qui nous reste. A travers cette richesse, on peut gagner sur plusieurs plans. C’est ce que nous avons de fondamental », a-t-il dit.