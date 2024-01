Plateforme des ONG Internationales: Bio Tchané et la Pongib renforcent la coopération au profit du Bénin

Vues : 7

Echanger les vœux de nouvel an, présenter les résultats des réformes et projets engagés en 2023 et les perspectives en termes de réalisations prévisionnelles pour le compte de l’année 2024. C’est l’objectif d’une cérémonie qui a eu lieu le vendredi 19 janvier 2024 au ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, entre la Plateforme des Organisations Non Gouvernementales Internationales au Bénin (PONGIB) et les cadres dudit ministère. Au nom de toutes les Ong internationales, le président de la Pongib, Souleymane Ouedraogo, a formulé au ministre d’État Bio Tchané, les meilleurs vœux de l’année 2024. Il a exposé le bilan des activités menées au cours des 12 derniers mois avant de saluer les efforts consentis par le pays sur le plan de la coopération avec toutes les Ong internationales. A son tour, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a présenté ses vœux de santé, de bonheur, de longévité, de prospérité. Il a profité de l’occasion pour expliquer le bien-fondé des réformes, la vision du gouvernement dans son département ministériel et les perspectives heureuses au profit des ONG internationales. Il espère que cette séance traditionnelle va se perpétuer. C’est pourquoi, il les a invités à rester davantage mobilisés afin de relever efficacement les défis de 2024.