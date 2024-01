Leadership politique féminin: Talon échange avec des femmes parlementaires

Vues : 41

Depuis leur investiture au parlement, les femmes députés sont de moins en moins visibles sur la scène politique. Inquiet de leur abstinence à se prononcer sur l’actualité politique, le président Patrice Talon a reçu ce jeudi 11 janvier 2024, au Palais de la Marina, le Caucus des femmes parlementaires pour échanger avec elles sur le sujet. Au nombre de 29, ces élues de la 9e législature de l’Assemblée nationale ont à l’entame de la séance exprimé au chef de l’État leur reconnaissance pour avoir initié et soutenu la révision de la loi fondamentale en son article 26 et du code électoral en son article 144. « Grâce au changement induit le Bénin est en train d’écrire de très belles pages de son histoire » a fait savoir Sabi Mohamed Djamilatou présidente du Caucus des femmes parlementaires du Bénin. Au cours des échanges, le chef de l’Etat a exprimé sa désolation quant à leur inactivité sur le terrain malgré les dispositions prises pour avoir une Assemblée nationale dotée de 33% de sexe féminin. « Vous n’êtes pas visible dans les débats politiques. Nous voulons que les femmes participent réellement à l’évolution de notre pays tel que vous le faites au niveau familial. Peu importe qu’on soit éloquent en français ou qu’on ne soit pas à l’aise pour exprimer notre pensée. Je voudrais que vous fassiez ce pas et qu’on vous entende de mieux en mieux », leur a conseillé le président de la République.

Il faut noter que la rencontre s’est déroulée en présence du ministre de la justice et de la législation, Yvon Détchénou et du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé.

Assise A.