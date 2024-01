Accord de coopération entre les états membres de l’Umoa et le gouvernement français: De nouvelles questions bloquent la ratification au parlement

Vues : 42

Les députés de la 9ème législature ont tenu ce jeudi 11 janvier 2024, leur première séance plénière pour le compte de la nouvelle année. Convoquée sur un ordre du jour en huit (8) points, la séance plénière d’hier n’a pas pu aboutir à l’adoption du premier point à l’ordre du jour relatif à l’autorisation de ratification de l’accord de coopération du 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine et le gouvernement de la République française. En effet, le premier obstacle à l’évolution dans l’examen de ce dossier porte sur les réponses du gouvernement aux préoccupations des députés lors des travaux en commission. Lesdites réponses qui devaient accompagner le rapport de la commission transmis aux députés ne l’ont pas été. C’est au cours de la discussion générale que ces réponses sont envoyées sur les forums des députés de la 9ème législature. Du coup, plusieurs questions déjà évoquées en commission ont refait surface au cours des discussions générales. Les députés se disent conscients qu’autoriser le gouvernement à ratifier cet accord est un pas de franchi vers le choix de l’Eco comme monnaie unique des pays membres de l’Umoa. Pour un tel choix qui engage la souveraineté économique et monétaire du pays, les députés estiment qu’un séminaire serait approprié pour mieux les outiller et éclairer par rapport aux options et aux choix à faire. C’est ce qui explique la suspension de son examen en attendant le séminaire.

Fidèle KENOU