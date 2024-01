1ere édition des Vodundays au Bénin: Des citoyens apprécient l’organisation de cette fête

Vues : 15

La première édition des Vodun Days tenue, les 09 et 10 janvier 2024, à Ouidah, a été un grand succès. C’est ce qu’ont reconnu les festivaliers qui n’ont pas hésité à féliciter le gouvernement pour son engagement à révéler le Bénin à travers sa culture. Aussi, ils se sont prononcés sur ce qu’a prédit le Tofâ 2024 pour le Bénin. Lire les appréciations des citoyens sur l’organisation des Vodundays et sur le signe “SA AKLAN”.

Bio Sarako TAMOU, Maire de la commune de Banikoara

« Nous sommes fiers de notre religion, nous sommes fiers du Vodun »

« Je suis très ravi et impressionné de tout ce que j’ai vu pendant cette première édition des Vodundays. A travers cette célébration, le Bénin est devenu le carrefour, le point d’attraction de toutes les religions endogènes de l’Afrique. L’Afrique est caractérisée par ces religions et nous devons en être fiers. Nous, en tant que béninois, nous sommes fiers de notre religion, nous sommes fiers du Vodun. Je voudrais donc dire merci au chef de l’Etat et à tout son gouvernement. Certes les Vodundays se déroulent à Ouidah et à travers cette ville, c’est tout le Bénin qui est révélé, c’est notre culture qui a été révélée. C’est aussi une leçon pour les maires que nous sommes et que nous devrions dupliquer dans nos communes pour faire les Vodundays dans nos localités. Pourquoi pas dans le Banikoara pour mettre en lumière nos danses. En ce qui concerne le Tofâ 2024, l’oracle a révélé de bonne chose au cours de l’année 2024, je crois que chaque citoyen doit travailler pour le rayonnement socio-économique de notre pays, pour la paix et la cohésion sociale. L’année 2024 sera positive pour tous les béninois ».

Sa Majesté Oba Arè du royaume d’Adja-Ouèrè

« Remercions le chef de l’Etat pour son implication »

« Rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Remercions le chef de l’Etat pour son implication et pour tout ce qu’il fait pour la culture béninoise, africaine et surtout le Vodun. Nous devons lancer un appel à tout digne fils du Dahomey de se donner au Vodun ».

DahMehou Rabbi Tan, ministre des affaires sociales au palais royal d’Allada

« Les résultats de la consultation du Fa nous ragaillardis »

«LesVodundays sont une très belle initiative et j’apprécie beaucoup. Cela donne un peu plus de la valeur à notre fête et à notre tradition. Mais nous avions déploré le fait qu’on vienne nous imposer d’autres traditions parce que c’est nous qui voulons nous faire vendre et on n’a pas besoin de l’autre pour le faire. Que désormais les Vodundays soient 100% béninois. Qu’on ne nous amène pas d’autres cultures qui viennent perturber les choses parce que quand on dit Vodun, c’est Vodun. On s’engage à toujours accompagner l’initiative. Les résultats de la consultation du Fa nous ragaillardis parce que nous avons fini une fois de plus avec les polémiques sur le Fa puisque cela a été fait devant le président de la République et c’est ce qui est toujours conseillé, c’est ce que nous avons toujours réclamé. Avec le signe Sa Aklan, c’est un signe qui nous demande d’amour, beaucoup de travail, se donner à la spiritualité et nous demande de faire référence à la divinité Dan. On nous demande également de prendre soin de la femme. Avec cette divinité, nous aurons le succès, l’abondance et la prospérité.

Sylvain, Touriste

« La religion Vodunest tellement riche et complexe qu’il faut quelqu’un pour bien m’expliquer »

« Je suis venu au Bénin pour les Vodundays et ensuite je vais visiter le reste du Bénin. Je trouve que les manifestations ont été bien organisées, il y a du monde partout. J’ai lu mon guide pour comprendre un peu ce qu’est la religion Vodun mais c’est tellement riche et complexe que j’avoue qu’il faut quelqu’un pour m’expliquer. Je sais qu’il y a des musées, les cérémonies, des divinités et beaucoup de chose. Je souhaite qu’en dehors des guides écrits, qu’il y ait des personnes ressources à qui fait recours pour mieux nous expliquer ce qu’est que le Vodun à nous les touristes »

MouphtaouAkambi, sociologue

« Nous sommes en train de vendre culturellement notre pays et c’est parfait»

« Au Bénin, on n’a pas le pétrole, on a que notre culture à vendre. Et si on fait la promotion de la culture, vous avez vu qui est en train de se passer ici. C’est inédit. Et ce n’est que la première édition. Si cela va poursuivre dans cette lancée, je crois qu’on va même concurrencer les pays qui ont le pétrole. J’ai parcouru toute la ville tous les jours et c’est vraiment impressionnant. Quand vous rentrer dans la ville, il n’y a plus d’hôtel libre, ce sont aussi des emplois qui ont été créés. Nous sommes en train de vendre culturellement notre pays et c’est parfait. Cette édition est réussie et j’espère que les éditions à venir en seront également ».