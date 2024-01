Homosexualité: Les Evêques du Bénin rejettent la bénédiction des couples de même sexe

Vues : 29

Suite aux questions suscitées par la déclaration du 18 décembre 2023, du Dicastère de la Doctrine de la Foi Fiducia Supplicans (FS), relative à la possibilité de bénédiction pour les couples en situation irrégulière ou pour les couples de même sexe, les Evêques du Bénin ne sont pas restés insensibles. Dans une déclaration faite le 31 décembre 2023 à Cotonou, la Conférence épiscopale a invité les prêtres de s’abstenir de toute forme de bénédiction aux couples de même sexe et aux couples en situation irrégulière. Ils estiment que les ouvertures pastorales de Fiducia Supplicans sont des recommandations générales, dont l’accueil doit tenir compte de la spécificité des contextes socioculturels de chaque Eglise particulière de manière à favoriser l’enracinement de l’Evangile dans la culture de cette dernière. Pour les Evêques du Bénin, l’homosexualité est « contraire au dessein de Dieu et représente un acte désordonné et intrinsèquement mauvais ». Le mariage, font-ils savoir, lie un homme et une femme appelés à former une communauté de vie et d’amour ouverte à la procréation et à la participation sociale pour la transformation de la terre. « La parole de Dieu et, par conséquent, l’Eglise n’autorisent ni l’homosexualité ni l’union entre deux personnes de même sexe », ont-ils indiqué. A ce sujet, ils félicitent le gouvernement pour avoir, sur la base des valeurs culturelles, refusé d’introduire l’enseignement de l’homosexualité dans le système éducatif béninois. Par ailleurs, la Conférence épiscopale fait observer que sa déclaration et celle du Dicastère de la Doctrine de la Foi sur Fiducia Supplicans ne se contredisent pas au sujet des exigences fondamentales et pérennes de la parole de Dieu et de la tradition de l’Eglise sur l’homosexualité. De ce fait, elle demande aux personnes qui s’adonnent aux pratiques homosexuelles à la conversion.

A. T.