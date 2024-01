Vues : 19

Le président de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnold Akakpo, a, dans un message de nouvel an, souhaité ces meilleurs vœux à tous les acteurs et chefs d’entreprises qui participent au renforcement du tissu économique au Bénin. Dans son message, il a réitéré l’engagement de l’institution consulaire à fournir le soutien, les ressources et les opportunités de réseautage à toutes les entreprises. Lire le message.