Tenue du débat grand public “atchakpodji”: Eugène Azatassou fait des confidences sur la position de Yayi

S’exprimant lors de son entretien du 23 décembre dernier sur l’affaire de tentative d’empoisonnement qu’on l’accuse pour justifier son ‘’ingratitude’’ d’accorder en retour le ‘’pardon’’, le président Patrice Talon a invité Boni Yayi dans une émission grand public “atchakpodji” pour mieux éclairer l’opinion. A ce sujet, le Vice-président du parti Les Démocrates, Eugène Azatassou a réagi. Sur l’émission ‘’Grand Angle’’ ce dimanche 31 décembre 2023, il a fait comprendre que le président Boni Yayi n’ira pas fatiguer les Béninois sur une émission comme celle de “atchakpodji”. Même s’il dit n’avoir pas encore discuté avec Boni Yayi, il est convaincu qu’il n’acceptera pas une telle demande. « Ce n’est pas moi qui est invité sur l’émission mais tel que je connais Boni Yayi, il n’acceptera pas d’aller divertir les Béninois. Je suis certain que le président Boni Yayi n’ira pas fatiguer les Béninois sur une émission comme celle-là. Le Bénin n’en tirera rien. Il n’en tirera que la diversion », fait-il savoir. L’opposant regrette que l’initiateur de cette émission veut ramener les problèmes de Yayi et Talon aux problèmes de la République. D’un autre côté, il trouve que les choses ne se passent pas comme le successeur de Boni Yayi l’a pensé qu’il sera porté en triomphe. Ce qui peut-être justifierait cette initiative ou la communication entreprise vers la fin de son deuxième et fin de mandat. « Ça va donner quoi ? Que de nous fatiguer avec un “atchakpodji”. Qu’on aille régler le problème des béninois. Il faut qu’il s’occupe de soigner sa gouvernance, de rassembler les Béninois et d’améliorer la gouvernance pour être porté en triomphe », a-t-il invité, avant de déclarer que Boni Yayi « ne s’est pas occupé de divertir durant son mandat ». « C’est parce que l’autre s’est préoccupé de son travail jusqu’aux derniers jours qu’il aurait laissé 1200 milliards aux routes », a-t-il laissé entendre. Mais à la question de savoir que si Yayi rejette la demande, Patrice Talon gagnerait en raison. L’invité de Crystal News a tout simplement affirmé que « le Béninois est mûr ». « Talon était en exil. Il a fallu ce pardon pour qu’il rentre. Entre un pardon qui est vrai et qui n’est pas demandé, c’est un pardon. C’est une vertu qui est enseignée », a-t-il ajouté.

Alban TCHALLA