Développement du tourisme, de la culture et des arts: La vision et les projets du gouvernement exposés aux journalistes

A l’initiative du ministère en charge de la culture, il s’est tenu, le mercredi 27 décembre 2023 à Cotonou, un atelier d’imprégnation au profit des journalistes portant sur les projets et réformes du Programme d’actions du gouvernement. L’objectif est de les entretenir sur la vision du gouvernement pour le secteur, afin de les outiller à mieux informer l’opinion publique.

Au cours des échanges, les discussions ont tourné autour du volet tourisme, culture et arts. En effet, la vision du gouvernement pour le tourisme, est de faire de ce secteur, un levier de développement économique et le principal outil de rayonnement du Bénin à l’international. C’est pourquoi, la mise en œuvre de ces projets sur la période 2021-2026 permettra de disposer des infrastructures qui favoriseront le rayonnement du Bénin et ainsi accroître le flux touristiques. Ce qui permettra en conséquence, d’améliorer la contribution du secteur du tourisme au produit intérieur brut. Plusieurs projets ont été engagés dont le musée de l’épopée des amazones et des rois du Danxomè (MURAD) et la réhabilitation du site palatial d’Abomey, la réhabilitation des infrastructures touristiques à Allada (Toussaint Louverture), le musée international des arts et civilisations vodun à Porto-Novo (Musées ethnographique Alexandre Sènou Adandé et Musée du palais Honmé) : MIV, la route des couvents Vodun et Route des tata, la construction du nouveau Palais royal Baru Tem de Nikki et de l’arène culturelle de la Gaani etc.

S’agissant de ce qui est du volet culture et arts, les actions projetées pour le quinquennat 2021-2026 portent sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement axée sur 5 pôles majeurs qui sont le Cinéma, la Danse, la Musique, le Théâtre et les Arts Plastiques. Pour y arriver, trois actions principales sont définies à savoir : le renforcement des bases matérielles et immatérielles de la culture béninoise, le développement de l’économie de la culture des arts et le renforcement des capacités managériales des acteurs du secteur de la culture et des arts. Cette vision est portée par deux réformes et trois principaux projets. Il s’agit de la promotion des talents et le renforcement des capacités dans le secteur de la culture; la construction des arènes culturelles et l’appui au développement de la culture et des arts. A ce niveau, trois projets principaux sont en vue dont : la promotion des talents et renforcement des capacités dans le secteur de la culture, la construction des arènes culturelles (une dizaine pour la première phase dans tout le Bénin) et l’appui au développement de la culture et des arts.

Il faut noter que cet atelier qui en est à sa deuxième édition va s’étendre à des visites sur les différents chantiers en cours, au cours de l’année 2024.