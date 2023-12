Contre-attaque des propos des membres du parti Les Démocrates: Voici l’intégralité de la déclaration des anciens députés de la mouvance

Vues : 55

Le parti Les Démocrates embrouille le peuple au sujet des réalisations et acquis du régime du président Talon. C’est donc pour mieux éclairer l’opinion publique notamment la jeunesse, qu’ils pensent être manipulée par leurs adversaires que les anciens députés de la mouvance proches du pouvoir, ont tenu une conférence de presse, le vendredi 29 septembre 2023, à l’hôtel Bel Azur de Cotonou. Ils ont abordé différents sujets dont le ‘’pardon’’ entre Patrice Talon et son prédécesseur et ont dénoncé ce qu’ils qualifient de mauvaise gouvernance sous Boni Yayi. Voici l’intégralité de leur déclaration.

CONFERENCE DE PRESSE

INTRODUCTION

QU’EST-CE QUI JUSTIFIE LA SORTIE ET LA PRISE DE PAROLE DES PERSONNALITES POLITIQUES QUE NOUS SOMMES ?

Chers amis journalistes, chers concitoyens,

Cette sortie est réalisée par des personnalités politiques de la mouvance présidentielle, toutes tendances confondues pour situer le peuple sur un certain nombres de faits.

En effet, il est de notre responsabilité d’alerter le peuple et notamment notre jeunesse sur la stratégie de désinformations et d’intoxication mise en branle par les Démocrates et leur chef YAYI BONI pour embrouiller le peuple au sujet des réalisations et acquis du régime du Président TALON de 2016 à ce jour. Ceci est d’autant plus important que nous, personnalités animant cette conférence de presse sommes des acteurs politiques bien connus du peuple dont certains occupent la scène politique depuis 1990, soit depuis l’avènement du renouveau démocratique.

Depuis 2016, n’en déplaise à une certaine classe politique nous pouvons dire sans fausse modestie, que notre pays, le Bénin, avance. Et cette avancée bien visible au plan national est reconnue sur le plan régional et internationale surtout dans le contexte économique difficile que traverse le monde entier ainsi que tous les peuples. Il n’est point question de reculer. Le BENIN avance sur les plans : démocratique, de la bonne gouvernance, économique, sécuritaire et ne doit plus jamais reculer.

Dans un pays démocratique, il est normal qu’il y ait une opposition et une mouvance. Et la démocratie c’est un ensemble de règles qui facilitent notre vivre ensemble harmonieux.

Le régime de la rupture n’a jamais enfreint aux règles de la démocratie depuis 2016. Au contraire, c’est le seul régime qui depuis la conférence nationale des forces vives de la Nation a renforcé la place, le rôle des partis politiques pour l’animation de la vie politique dans notre pays. C’est également le seul régime qui a renforcé la visibilité des partis de l’opposition par les lois sur le statut de l’opposition et le financement des partis politiques adoptées par la 7ème et 8ème législature.

Oui chers amis, chers concitoyens, si aujourd’hui l’opposition au Bénin est si vivace et dispose de moyens conséquents pour financer ses activités c’est bien grâces aux :

Loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République du Bénin

Loi numéro 2019-44 du 15 novembre 2019 portant financement public des partis politiques en République du Bénin

Et à toutes les lois qui ont conduit à la Réforme du système partisan qui n’a eu que pour objectif de consacrer l’existence de grands partis politiques d’envergure national.

Rappelons qu’aujourd’hui des membres du parti Les démocrates sont présents à l’assemblée nationale après s’être conformés aux textes de lois de cette réforme politique qu’ils ont combattue et contre laquelle ils ont commandité le saccage des biens et des personnes et ont mis notre pays le Bénin à feu et à sang en 2019.

Sur le plan de la bonne gouvernance, chers journalistes, chers compatriotes, convenez avec nous que nous savons aujourd’hui à quoi l’argent public est destiné et utilisé parce que tant la redevabilité que la reddition des comptes sont devenues des principes intangibles de bonne gouvernance et applicables à tous les niveaux de prise de décisions. De nombreuses réalisations visibles aux yeux des plus honnêtes d’entre nous jalonne notre quotidien désormais (les infrastructures dans tout le pays, les cantines scolaires, la production d’énergie électrique, l’acte de naissance pour des milliers d’enfants et adultes béninois, la fin des concours frauduleux débouchant sur les innombrables recrutements de nos frères et sœurs dans tous les secteurs de la vie publique, l’industrialisation de notre pays qui consacre la transformation de nos matières premières et l’avènement du made in Bénin, la construction des logements sociaux, la fourniture en eau potable des villes et villages etc…).

La lutte contre la corruption annoncée par les marches blanches conduites par Boni YAYI sans aucun résultat au regard du bilan économique catastrophique et des scandales financiers qui ont marqué son régime et dont les acteurs sont restés impunis, est devenue depuis 2016 une réalité palpable et visible sans parti pris. La lutte contre la corruption aujourd’hui ne connait ni mouvancier, ni opposant, ni parent, ni ami.

Cette bonne gouvernance se traduit par les performances économiques actuelles observées et la confiance accrue dont bénéficie le pays devant les institutions internationales.

Sur le plan sécuritaire, nul ne peut oublier les souvenirs douloureux marqués par des braquages, des cambriolages, des enlèvements, des meurtres, des viols dans nos villes et sur nos grands axes routiers. Aujourd’hui notre pays le Bénin est sécurisé, nos compatriotes circulent librement de jour comme de nuit sans crainte et le gouvernement continue de mener une lutte féroce et implacable contre le terrorisme. C’est le lieu de remercier nos forces de défense et de sécurité qui sont en alerte et mobilisés en cette période de festivité pour garantir la quiétude à nous citoyens Béninois.

Chers amis journalistes, chers concitoyens,

Permettez-nous d’aborder à présent quelques points de polémique savamment entretenus par Les Démocrates et leur chef YAYI BONI.

LE PARDON

Nous tenons à réaffirmer haut et fort au peuple Béninois que TALON n’a jamais demandé pardon à YAYI Boni. Chers amis journalistes, chers compatriotes, aujourd’hui, du bout des lèvres, il se dit TALON a demandé pardon à YAYI. Sur ce dossier, voilà en réalité de quoi il est question.

YAYI avait perdu toutes les batailles l’opposant à Patrice TALON tant sur le plan juridique à l’intérieur comme à l’extérieur du Bénin, que sur le plan politique.

Sur le plan juridique au Bénin :

Rappelons qu’il n’y avait aucun chef d’accusation contre Patrice TALON avant que YAYI BONI n’ordonne à ses tontons Makoutes d’aller le chercher mort ou vivant ; d’où son exile ;

Le 17 mai 2013, le juge d’instruction du tribunal de Cotonou prononce une ordonnance de non-lieu général dans toutes ces affaires, tentative d’empoisonnement et atteinte à la sûreté de l’Etat ;

Cette décision a été confirmée en juin 2013 par la Cour d’appel de Cotonou ;

Le 2 mai 2014, la Cour suprême annule les arrêts de cour d’appel qui ont confirmé la décision de non-lieu et renvoyé à la même cour d’appel pour y être jugé à nouveau par une autre composition ;

Le 11 août 2014, la Cour d’appel maintient sa position et confirme à nouveau et définitivement le non-lieu ordonné.

Vous convenez avec nous chers journalistes, chers compatriotes, que YAYI BONI a perdu ses batailles juridiques contre Patrice TALON sur le plan national.

Sur le plan juridique à l’international notamment en France

Le 4 décembre 2013, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris a prononcé, un avis de rejet de la demande d’extradition faite par le Bénin contre Patrice TALON, dans les deux affaires tentative d’empoisonnement et atteinte à la sûreté de l’Etat.

Sur le plan juridique tant au niveau national qu’international, YAYI a perdu.

Monsieur DJENONTIN VALENTIN, alors agent de santé, devenu Ministre de la Justice sous YAYI BONI fuyant la justice de son pays pour vol et diffusion de documents administratifs, condamné à deux ans de prison ferme avec mandat d’arrêt depuis 2019, se permet de faire du dilatoire depuis la France, en manipulant et en intoxiquant l’opinion publique avec des contres vérités. Le peuple béninois, notre peuple, mérite mieux que ce que vous lui offrez.

Sur le plan politique maintenant

En 2015, depuis l’extérieur où il était en exil, Talon avait réussi à faire gagner l’opposition au parlement en y obtenant une majorité afin de faire échouer le projet de troisième mandat de YAYI BONI qui par toutes sortes de manœuvres a tenté d’imposer à la tête de notre parlement KOMI KOUTCHE.

Ainsi, embarqué, balloté, dans un rapport de force qui lui était totalement défavorable sur tous les plans (juridique et politique), YAYI BONI n’avait pas d’autres choix que de demander pardon à Patrice TALON qui l’avait aidé à gagner par deux fois les élections, en 2006 et 2011. Quelle ingratitude pour un soi-disant homme de Dieu. C’est à la suite de cela, de tous ces échecs successifs et de toutes ces pressions, que YAYI Boni en 2014a sollicité ABDOU DIOUF le Président de la francophonie d’alors, ancien Président du Sénégal pour réaliser la médiation entre eux.

Chers journalistes, chers compatriotes, en chemin, durant le processus de médiation, qu’il vous souvienne, que le Président Abdou DIOUF a failli jeter l’éponge et a signifié cela au Président Français d’alors Mr François HOLLANDE, parce qu’il était écœuré et déçu de l’exploitation fait par YAYI BONI de l’acceptation de TALON de participer aux négociations de réconciliation. Les prétendus aveux et demandes de pardon qu’auraient fait Patrice TALON selon la communication du pouvoir d’alors, constituaient aux yeux du Président ABDOU DIOUF, une manipulation à laquelle il ne souhaitait plus se prêter.

Vous connaissez la suite chers amis.

Pour mémoire, chers journalistes, chers compatriotes, permettez-nous de vous rappeler qu’après l’élection de Patrice TALON en 2016 et sa prise de pouvoir, YAYI BONI, aujourd’hui Président du parti Les Démocrates, a encore sollicité la médiation entre lui et le Président Patrice TALON auprès des Présidents OUATARRA de la Côte-d’ivoire et de FAURE du TOGO.

Au regard de tous ces éléments il est légitime de se poser les questions suivantes :

QU’EST-CE QUI FAIT COURIR AUTANT YAYI BONI?

Que cache YAYI BONI au peuple Béninois ?

N’a-t-il pas dit lui-même que quand quelqu’un gagne les élections, il faut le laisser travailler ?

Nous lui demandons de suivre les traces de son prédécesseur le Président MATHIEU KEREKOU et de laisser le Président Patrice TALON travailler pour le bien être des béninois.

LES POINTS A POLEMIQUES

Mesdames et Messieurs les journalistes.

Lorsque le chef de l’Etat, son Excellence Patrice Talon, disait dans son discours sur l’état de la nation, que le Bénin se construit sans pose de première pierre, ni de premier coup de pioche, et sans inauguration, nous avons vu sur les médias quelques réactions injustifiées de certains adolescents politiques, pour ne pas dire embryons politiques. Ils étaient dans une émotion pour faire plaisir à leur Maître, le Président du parti les Démocrates, Boni Yayi.

Mais, eux-mêmes, sont très bien conscients que le Président de République, n’a dit que de la pure vérité. Oui le Bénin se construit sans pose de première pierre, et nous disons, oui le Bénin a progressé depuis 2016 sans visite théâtrale de chantiers, à laquelle Boni Yayi nous a habitué pendant dix ans.

Avec les poses de première pierre, de lancement du même chantier plusieurs fois sans démarrage effectif des travaux, ou sans achèvement de travaux démarrés, Boni Yayi a méthodiquement détruit notre pays, et il n’a pas encore baissé la garde, il est prêt a continuer par détruire ce que nous sommes en train de bâtir par nos efforts et sacrifices communs.

Avec la double ou triple inauguration à motivation populiste et à visé électoraliste d’une même infrastructure de qualité piteuse, Boni Yayi a complètement engouffré notre pays.

Patrice Talon le bâtisseur, essaie de nous sortir du gouffre et de l’abîme et ils sont choqués par la vérité. Nous sommes dans la triste obligation de leur faire quelques rappels, peut-être que l’immensité et la grandeur des réalisations du régime actuel, ont eu pour effet, l’érosion de leur mémoire.

Boni Yayi est devenu tristement célèbre pour les nombreux éléphants blancs sous différentes formes de sa calamiteuse décennie de pouvoir.

1- L’aéroport de Tourou, annoncé pour 80 milliards alors que seulement 10 milliards ont été investis, dans une improvisation et une approximation qui n’ont d’égal que le déficit en bonne gouvernance du Docteur en économie, Boni Yayi. Ce projet est la preuve que le populisme qu’il continue à faire aujourd’hui encore dans nos communes ne fait pas bon ménage avec le développement.

2- Le siège de l’Assemblée Nationale, dont le chantier a reçu Plusieurs visites, de balades de santé de Boni Yayi, est unanimement reconnu aujourd’hui comme le Musée National de la Corruption, symbole d’une décennie de gabegie et mal gouvernance incurable. 24 milliards de francs cfa de Gâchis dont Boni Yayi est le seul responsable pour manque de sérieux dans la gestion des affaires publiques.

3- la Centrale électrique de Maria Gleta, un gouffre financier, qui est un autre niveau d’illustration de la gouvernance sans vision ni planification dont Boni Yayi était le dépositaire de 2006 à 2016 centrale, qui nous vous le rappelons depuis 2018 est entièrement reconstruite et qui produit aujourd’hui de l’électricité grâce à la volonté féroce du Président PATRICE TALON.

4- le projet des logements sociaux, conduit avec un amateurisme sans commune mesure, dont les premières pierres ont été posées, reposées mais devenus par la suite le nid des magouillards et autres reptiles, puisque les chantiers inachevés ont été abandonnés dans la brousse. Les chantiers abandonnés de Lokossa, de Parakou pour ne citer que ceux là.

5- Le projet de construction d’usines de transformation de produits agricoles, un fiasco total. Nous citons les usines de transformation de produits agricoles construites sous YAYI BONI dont aucune ne produit un gramme de ce qui est l’objet de leur création.

Par exemple, il s’agit des usines de Kpomassè (transformation de tomate), d’Allada (fabrication de jus d’ananas), de Zakpota (jus d’orange), de Bantè (transformation de pomme de cajou en alcool), de Parakou (amande de cajou), de Natitingou (jus de mangue)

Franchement, nous pouvons passer des heures à dresser la liste des éléphants blancs « made in Boni Yayi ».

Quand on a gouverné avec autant d’échecs puisque obnubilé par le populisme”, il ne reste qu’une chose à faire aujourd’hui. Se taire et laisser le Bénin avancer enfin.

En 2026, on fera le point et comparer les décennies 2006-2016 et 2016-2026 pour voir entre le Président de la République Patrice Guillaune Athanase Talon et Boni Yayi, qui a tiré le Bénin vers le haut et qui a tiré le Bénin vers le bas.

Chers journalistes, chers béninoises et béninois, à chaque sortie les membres du parti Les Démocrates, renient la transformation du Bénin. Leur seul projet de société est le rejet systématique des acquis et réalisations de la rupture. L’adage populaire dit ceci « même si on est contre le lièvre, il faut reconnaitre qu’il sait courir ».

Désormais, pour éviter de laisser sombrer nos compatriotes, nos frères et sœurs, par les mensonges et la manipulation, nous serons à leurs côtés pour les éclairer. Donc nous les invitons à bien murir leurs argumentaires car le peuple pourra tirer le bon grain de l’ivraie.

Chers amis journaliste, nous prendrons juste un exemple d’intoxication pour illustrer la mauvaise foi de Les Démocrates et de leur chef YAYI BONI.

Les Démocrates ont affirmé que rien n’a été fait dans NATITINGOU depuis 2016. Permettez-nous de vous restituer la réalité des faits :

Ce qui a été déjà réalisé à Natitingou depuis 2016 par le gouvernement TALON :

NATITINGOU a bénéficié de la première phase de l’asphaltage, 14 kilomètres déjà réalisés entièrement avec l’éclairage publique total

Un marché moderne, sur 4 hectares 500, le plus beau de toute la partie septentrionale a été entièrement achevé et ce jour est prêt à être mis en service

La route Natitingou Boukoumbé frontière Togo, entièrement réalisée

La rénovation entière du lycée militaire des jeunes filles

Au-delà de cela et à l’instar des autres communes, Natitingou a également bénéficié de :

Les femmes de Natitingou ont bénéficié des microcrédits ALAFIA comme beaucoup de femmes béninoises dans toutes les communes de notre pays. Micro crédit d’un montant minimum de 50 000 mille francs CFA à 100 000 francs CFA qui arrive directement sur le téléphone de nos sœurs, maman sans que personne ne le sache ;

Toutes les filles scolarisées de Natitingou, du primaire au collège, bénéficient d’une bourse de 4000 FCFA par mois sur 9 mois soit 36 000 FCFA par an pour soutenir leur scolarité à l’instar de d’autres filles dans d’autres communes

Les coupures d’électricité à Natitingou sont devenues rares, la centrale électrique a été renforcée par le projet RMT

Les enfants des béninois de Natitingou, mangent à l’école grâce aux cantines scolaires a l’instar de 1 300 000 enfants du Bénin pour 45 milliards de FCFA 9 mois sur 12 contre 1 milliard de francs cfa sous YAYI boni pour 200 mille enfants. Chers amis, le taux de couverture des écoles en cantines scolaires est passée de 7% sous YAYI B contre 80% à ce jour sous TALON

Ce qui est en cours de réalisation actuellement dans la ville de Natitingou

Un réseau électrique solaire en cours de construction dans l’arrondissement de TAGAYE

Le bitumage de NATITINGOU KOTA MOUNOUGOU KOUANDE a démarré, les 2 KP seront enfin désenclavées sans oublier l’axe DJOUGOU, PEHUNCO KEROU ET BANIKOARA

L’emménagement de la berge lagunaire de PHOUNRYEKE en cours avec dédommagement des sinistrés

Ce qui est planifié pour réalisation dans la ville de Natitingou

La cité administrative

Les logements sociaux (200 logements sociaux prévus pour la ville de Natitingou à l’instar de toutes les grandes villes du Bénin, Parakou, Porto Novo, Abomey Calavi etc)

Le projet d’assainissement des grandes villes

La route NATITINGOU PORGA en cours de réhabilitation

CONCLUSION

Ces preuves que nous venons de porter à votre connaissance ce jour ont pour but de vous démontrer que chaque prise de parole des membres du parti Les Démocrates est émaillé de contres vérités.

Le rôle de l’opposition dans un pays est de faire des critiques objectives et constructives et non de mentir, de peindre en noir tout ce qui est fait tel que nous pouvons l’observer aujourd’hui.

YAYI BONI est nostalgique du pouvoir et entraine dans son obsession, les jeunes qui sont autour de lui qui eux ne connaissent pas véritablement l’histoire politique du Bénin mais aussi des moins jeunes qui sont devenus amnésiques sur les réalités de sa gouvernance hasardeuse, chaotique, dans une démocratie que lui-même avait qualifié de nescafé.

C’est le lieu de saluer la détermination, la clairvoyance et le courage du Président Patrice Talon qui travaille au quotidien à renforcer notre pays le Bénin sur le plan démocratique, sécuritaire, et économique.

Permettez-nous chers amis les journalistes pour finir, de remercier les illustres personnalités que sont :

Les Présidents AMOUSSOU BRUNO, HOUNGBEDJI ADRIEN, et les Présidents de nos partis ABDOULAYE BIO TCHANE ET JOSEPH DJOGBENOU qui ont compris la nécessité de la réforme du système partisan et qui ensemble avec leurs militants accompagnent le Président Patrice TALON.

YAYI BONI devrait pour avoir conduit ce pays pendant 10 ans savoir raison garder puis discipliner sa troupe.