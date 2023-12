Centre Nouvel Horizon-Bénin à Porto-Novo: 24 récipiendaires reçoivent des attestations dans des métiers pratiques

Vues : 9

Vue partielle de l’assistance à la cérémonie de remise d’attestation

24récipiendaires de la dernière vague de formation au centre Nouvel Horizon-Bénin (NHB) sont aptes pour l’emploi. Ils ont reçu leurs parchemins de fin de formation au siège du centre ce samedi 23 décembre 2023 au quartier Dowa à Porto-Novo.

Entouré pour la circonstance d’une équipe du Centre de formation Nouvel Horizon-Bénin, le Coordonnateur National, Dona Emile Gandonou s’est dit heureux de procéder à la remise de ces attestations qui est la preuve de l’accomplissement de la mission que Dieu lui a confiée. Les récipiendaires ont reçu des formations théoriques et pratiques en pâtisserie, savonnerie, make-up, maintenance de GSM, etc. « Nous donnons notre connaissance et nous leur apprenons comment faire pour réussir leur vie. Nous leur montrons aussi ce qu’il faut faire dans la vie active pour gagner des marchés. » a dit le Coordonnateur national du Centre Nouvel Horizon-Bénin pour qui l’entrepreneuriat n’est plus une option mais la seule issue pour l’autonomie des jeunes gens. Cette position est aussi celle de monsieur Mohamed Saïd Atodjinou. Entrepreneur agricole et père d’un récipiendaire, il a saisi l’occasion pour prier pour le Centre NHB, les récipiendaires tout en exhortant à l’entrepreneuriat : «Je prie Dieu pour que ce centre aille de l’avant et que toutes les attestations qu’ils ont remis aux apprenants que Dieu mette la baraka dedans et que cela devienne quelque chose de grand pour eux parce que c’est l’entrepreneuriat qui nourrit ce monde aujourd’hui. Les riches partout dans le monde, c’est des gens qui entreprennent. Je souhaite que ces récipiendaires se lancent dans l’entrepreneuriat et que Dieu mette la baraka dedans. » a-t-il prié.

Des témoignages des récipiendaires authentifient la qualité de la formation qu’ils ont suivie au Centre Nouvel Horizon-Bénin. « Toutes mes attentes sont comblées parce que j’ai suivi la formation et elle était sérieuse. La pratique et la théorie se sont bien déroulées. Je n’ai rencontré aucune difficulté pendant la formation. Je suis prête à commencer par travailler avec l’attestation que je viens de recevoir. » A confiéEdwige Tovitchede, récipiendaire en pâtisserie et cuisine. Ce témoignage est appuyé par Moustaïquimath Boussari qui affirme: «Mes attentes pour cette formation sont comblées parce que je peux tout faire, je peux prendre les commandes et les réaliser moi-même. » Les formations au Centre Nouvel Horizon Bénin sont à la hauteur des attentes, c’est ce qui explique l’invite des récipiendaires de cette édition à l’endroit des populations du département de l’Ouémé et ses environs : « J’invite mes frères et sœurs à venir suivre les formations ici, car il y a une bonne qualité de formation dans ce centre. » a lancé Edwige Tovitchede. « Je conseille à la prochaine vague de bien suivre les cours théoriques et pratiques dès qu’ils vont commencer pour pouvoir en bénéficier à la fin de la formation. » a conseillé pour sa part Moustaïquimath Boussari.

Fidèle KENOU