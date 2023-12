Clarification sur la transformation structurelle de l’économie: « L’avenir du Bénin est encore plus prometteur », dixit Wilfried Houngbédji

Vues : 25

Wilfried Houngbédji

A deux ans de la fin de son mandat, le président Patrice Talon a réellement amorcé avec le nouveau départ. C’est qu’a répondu le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, sur la chaine togolaise New World Info. Sans tarir d’éloges sur les maintes réformes et avancées majeures entreprises par le gouvernement, le Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a démontré que dans le cadre de la conjoncture politique au Bénin, l’objectif du ‘’nouveau départ’’ a été concrétisé. Selon Wilfried Houngbédji, le président Patrice Talon en 2016 s’était présenté sous la bannière de la rupture pour un nouveau départ. A l’en croire, c’est le système de la rupture qui a consisté à engager des « réformes difficiles mais indispensable pour redresser le pays ». Faisant recours aux expressions employées par l’ancien président Boni Yayi qui affirmait que la démocratie qui ne nourrit pas est un poison, Wilfried Houngbédji a rappelé que Boni Yayi avait décidé qu’il faudrait un renouveau économique, en plus du renouveau démocratique. C’est donc dans ce cadre, explique-t-il, que le gouvernement de la rupture s’est engagé à restructurer l’économie béninoise. « Le deuxième pilier du programme d’action du gouvernement 2016-2021 et 2021- 2026 retient: engager la transformation structurelle de l’économie béninoise », dit-il et souligne que pour engager cette transformation il fallait faire des réformes. Ces réformes, poursuit-il, provoquent des grincements des dents parce qu’elles brusquent des intérêts, et remettent en cause aussi des intérêts. « On a eu tous mal, nous tous à divers degrés. Fort heureusement les Béninois ont commencé à constater que ces réformes portent de plus en plus leurs fruits et considèrent que leurs efforts ne sont pas vains. Ce qui veut dire que quand on travaille, quand on est dans l’effort, les résultats suivent. Vu sous cet angle-là, je peux vous dire, avec nos concitoyens que oui le Bénin a amorcé son redressement et que l’avenir est encore plus prometteur que ce que nous voyons aujourd’hui à tel enseigne que nous les générations actuelles qui payons le prix fort, nous sommes convaincus que nos enfants nos petits-enfants vivront dans un pays où il fait encore mieux vivre que ce que leurs parents auront connu », a laissé entendre le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement.

A. A