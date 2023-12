Colloque scientifique à Ouidah: Le Vodun, un pont entre les nations au cœur des échanges

Vues : 4

Les Vodun days qui se tiendront à Ouidah les 09 et 10 janvier 2024 s’annoncent à grand pas. Après le gigantesque carnaval qui s’est tenu dans la cité historique, un colloque scientifique se déroule depuis le mardi 26 décembre pour aborder l’importance du Vodun dans les nations. A la cérémonie d’ouverture, tout le gotha de Ouidah a répondu présent, y compris les têtes couronnées et dignitaires du culte vodun. Au total , 32 pays étaient présents, venus, de tous les continents. Ballets, danses, chorégraphies, processions, vont ponctuer l’ événement. Procédant au lancement de la cérémonie d’ouverture de ce colloque, le représentant du Maire de Ouidah, Alphonse Alapini a magnifié sa ville, qui selon lui, est chargée d’histoire, de vibration et d’énergie. A le croire, le culte vodun rassemble plus 50 millions d’adeptes en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique latine. Selon lui, il faut débarrasser le Vodun des clichés négatifs. Il formule le vœu qu’à l’issue de ce séminaire international, que de bonnes résolutions sortent pour revaloriser le vodun.

Pour le président du comité scientifique le professeur Dodji Amouzouvi le Vodun est divin et qu’il fait partie des entités spirituelles. « Il n’est pas une religion, même si les missionnaires ont propagé une fausse idée du Vodun. Le vodun génère une religion et un art de vivre », a-t-il souligné. Pour le conférencier, professeur Amouzouvi, il s’agit de voir toutes les dimensions qui établissent une passerelle, convaincu que le Vodun est les nations.

Selon le professeur, le Vodun, lien entre les nations, vise le bien être de l’homme. De même, dit-il, le Vodun rétablit et renforce la solidarité et la paix entre les hommes.

Il faut noter qu’il y a plus de 500 participants, et une quarantaine d’allocutions prononcées pendant les deux jours d’atelier.