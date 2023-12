Gouvernance de l’Etat : Azatassou se désole de la comparaison que fait Talon à la gestion de Yayi

Vues : 12

« Je compare le Bénin d’aujourd’hui au Bénin d’hier qui était un pays fracassé comme l’ont dit certains, fracassé, pays de désordre, de corruption où tout manquait. Les quartiers de villes notamment dans les villes urbaines sont inondés à la moindre saison des pluies, l’assainissement, personne n’en parlait. L’asphaltage, on n’a jamais connu au niveau où cela est aujourd’hui ». Telle est la déclaration faite par le Chef de l’Etat, Patrice Talon lors de son entretien le samedi 23 décembre dernier avec les journalistes de l’Ortb. Alors que plus tôt le jeudi 21 décembre, dans son discours sur l’état de la nation, il s’est également vanté d’avoir amorcé le développement en évoquant les reconnaissances internationales qui démontrent de la résilience de l’économie. « Le Bénin se construit sans pose de première pierre, sans les premiers coups de pioche, sans l’inauguration », déclarait-il devant les députés pour notifier aussi la différence qui caractérise sa gouvernance par rapport à ce qui se faisait 10 ans avant son arrivée. Ses propos frisent à l’accusation et ne réjouissent pas le vice-président du parti Les Démocrates, Eugène Azatassou, qui l’a fait savoir sur l’émission ‘’Toholi’’ d’Océan Fm le dimanche 24 décembre 2023. « Il n’a pas besoin de dire ce qu’il dit », s’est indigné Eugène Azatassou. Pour lui, tous les Chefs d’Etat travaillent pour le développement. « Depuis plus de 7ans, il n’a pas besoin de dire ce qu’il dit par rapport à là où il a quitté. Boni Yayi n’a jamais évoqué ses prédécesseurs Nicéphore Soglo et Mathieu Kérékou », explique l’opposant. A l’en croire, ce n’est pas en portant le regard accusateur sur quelqu’un qu’il parviendra à réussir ce pourquoi il est là. « Quand il se lève Yayi Boni. Qu’il fasse pour lui de la plus belle manière et l’on appréciera. Qu’il travaille pour que les gens trouvent la différence », a-t-il invité. Selon l’invité de Océan Fm, sous cette gouvernance, la démocratie a reculé, le salaire des autorités n’est pas connu et elles n’ont pas déclaré leurs avoirs alors que sous le règne de Boni Yayi, tout est transparent. Il éteigne ses arguments par le fait que les gens manifestent librement les ‘’mercredi rouge’’. Dans son intervention, Eugène Azatassou a insisté sur le fait que ce qui se passe entre Boni Yayi et Patrice Talon n’est pas un problème pour le parti Les Démocrates. « Quand tu gouvernes et la démocratie recule, les gens ne seront pas d’accord. Ce sont les fils du pays qui travaillent pour que le pays prospère », a-t-il dit. S’agissant du discours sur l’état de la nation, il dit que cela ne reflète pas le Bénin dans lequel il est. « Quand on dit discours sur l’état de la nation, on dit comment et l’état dans lequel l’Etat se trouve et ce que j’ai fait de cette manière. On ne dit pas ce qu’on a fait », fait-il savoir.

A. T.