3è conférence annuelle des recteurs des universités publiques: Des réflexions croisées sur l’insertion professionnelle des diplômés

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a procédé, le vendredi 22 décembre 2023 à l’Université d’Abomey-Calavi, à l’ouverture des travaux de la troisième conférence annuelle des recteurs des universités publiques. L’objectif de ces assises, est d’identifier les défis les plus importants à relever pour une année académique 2023-2024 plus fructueuse.

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Après l’Unstim en 2021 et l’Université de Parakou en 2022, c’est l’Université d’Abomey-Calavi qui a accueilli l’édition de cette année de la conférence annuelle des recteurs. Pour le compte de l’année académique 2023-2024, les recteurs et les acteurs du monde de l’emploi vont réfléchir sur le thème : « Insertion professionnelle des diplômés des universités publiques du Bénin : état des lieux et perspectives ». Cette conférence intervient trois mois après le début de l’année académique 2023-2024.

Que disent les acteurs : Selon le recteur de l’Uac, Professeur Félicien Avlessi, c’est un important. Pour lui, c’est un cadre de concertation qui présente un double avantage. « Il permet de capitaliser et de mutualiser les bonnes pratiques d’une part et d’autre part de définir des stratégies et moyens efficaces face aux défis », a-t-il dit. Au terme des échanges, le recteur espère qu’ils pourront satisfaire aux attentes des différents acteurs. « Cette conférence s’intéresse à une préoccupation d’ordre national », s’est réjouie la ministre Eléonore Yayi Ladékan. Au nom des recteurs, le Professeur Joachim Djimon Gbenou a plaidé auprès de la ministre pour un accompagnement en vue de l’équipement des laboratoires. « Nous avons de la volonté et de la capacité de travailler. Donnez-nous les moyens, nous allons soulever le développement économique et intellectuel de ce pays », a-t-il plaidé avant de faire comprendre que « les innovations et les productions dorment dans leurs laboratoires ». La ministre a salué la mobilisation et cette volonté et a fait savoir que le gouvernement a mis un certain nombre de programmes structurels pour les accompagner. Elle a rassuré d’apporter également sa contribution pour l’atteinte des recommandations qui seront formulées au terme des travaux.

Entre les lignes : Initiée par la Direction Générale de l’Enseignement supérieur, cette conférence des recteurs a pour attribution, la gestion du pilotage, le contrôle et le suivi-évaluation de la politique de l’Enseignement Supérieur. Elle débat des grandes questions liées aux universités et des orientations à envisager afin d’améliorer la gouvernance des universités. A l’occasion, un débat est organisé sur une thématique centrale et chaque université fait le point de ses activités, les difficultés rencontrées et les approches de solution. Pour cette édition, les acteurs partagent d’expériences sur l’insertion professionnelle des diplômés des universités publiques du Bénin. Il est prévu un conclave des recteurs à l’issu duquel des grandes décisions seront prises pour le bon déroulement de l’année académique. Notons que la prochaine édition de 2024 aura lieu à l’Université nationale d’agriculture (UNA) à Porto-Novo.

Alban TCHALLA