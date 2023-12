Mécanisation agricole et émergence de nouvelles filières dans l’industrie: Un nouveau plan d’action pour contrer l’inflation et la cherté de la vie

Vues : 3

Moteur du développement socio-économique au Bénin, l’agriculture sera entièrement mécanisée d’ici la prochaine décennie. C’est ce qu’a annoncé le président Patrice Talon dans son discours sur l’état de la nation le jeudi 21 décembre 2023. Selon le Chef de l’Etat, c’est le secteur qui paie un lourd tribut face aux crises qui agitent le monde. Car, les conflits et les guerres qui s’observent ici et là, induisent la rareté des intrants et, par conséquent, leur cherté. Dans ces conditions, même si le gouvernement a engagé de réels efforts pour mettre les intrants à la disposition des producteurs à prix subventionnés, un ralentissement du boom de la production s’est observé. Mais, conscients que ce secteur est le moteur du développement socio-économique, le gouvernement renforce son soutien. « Cela se traduit notamment par la mise à disposition de machines et équipements agricoles à des prix subventionnés à hauteur de 50%, ce qui fait qu’un engin de valeur 1.000.000 FCFA est vendu à moins de 500.000 FCFA, un autre de 15.000.000 FCFA est cédé à 8.000.000 FCFA à peine », a dit Patrice Talon. Grâce à cette politique, le président de la République observe un taux de pénétration des machines agricoles qui s’accroît de façon significative et facilite de plus en plus la production. « Notre objectif est que d’ici la prochaine décennie, l’agriculture béninoise soit entièrement mécanisée et, surtout, que la productivité s’améliore continuellement pour garantir la sécurité alimentaire mais aussi enrichir de plus en plus nos producteurs et réduire la pénibilité du travail. La société nationale de mécanisation agricole et le Fonds national de développement agricole seront, à l’avenir, encore plus présents aux côtés de nos producteurs. Nous avons, pour cela, facilité le mécanisme pour bénéficier de leurs prestations. Cette agriculture, nous la voulons encore plus diversifiée, avec l’émergence de nouvelles filières », a-t-il fait comprendre. De ce fait, l’accent sera mis sur une production massive du manioc pour fournir l’industrie nationale. Ce sera aussi le cas pour l’arachide en vue de sa transformation sur place au Bénin en huile alimentaire pour compléter l’offre nationale d’huile de qualité, afin de remplacer les importations dont la qualité n’est pas souvent à la hauteur des normes et standards requis pour la santé des populations.

Alban TCHALLA