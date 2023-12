Renaissance africaine sans frontière: Le Bénin prend une part active au 6ème Sommet Youth Connekt Africa

Vues : 2

Avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), une délégation béninoise a séjourné du 08 au 12 décembre 2023 à Nairobi pour sa participation au 6ème Sommet de Youth Connekt Africa. Cette édition a porté sur le thème : « Les Jeunes innovent pour une renaissance africaine sans frontière ».

La délégation béninoise lors des travaux à Nairobi

Qu’est-ce qui est important : Il a réuni plus de 20 000 jeunes venus de plus de quarante pays africains qui ont débattu sur des thématiques telles que les moyens de subsistance durables verts, l’adaptation au climat et la résilience, l’exploitation de l’innovation et de l’ère numérique, la paix durable, la sécurité et la réconciliation, le développement des entreprises dans une Afrique sans frontières, etc. a cet effet, le Bénin a été représenté par trois jeunes dont Elodie Akotossode, présidente de la communauté Women In Tech Bénin, et fondatrice de Women EdTech, Francis Bokossa, Président de la Fédération des Structures d’Accompagnement à l’Entrepreneuriat Innovant (Fed SAEI) et Néhémie Kotobiodjo, Activiste Climat. Le Youth Connekt Africa est une initiative continentale dont la mission est d’autonomiser les jeunes en améliorant leurs connaissances, leurs expériences et leurs compétences tout en investissant dans leurs idées, leurs innovations et leurs initiatives visant à exploiter le dividende démographique de l’Afrique.

Entre les lignes : Les travaux ont été officiellement lancés par le président du Kenya, Dr William Ruto en présence de la Directrice du Bureau Régional du PNUD pour l’Afrique, Ahunna Eziakonwa, de la Présidente du NEPAD, Mme Nardos Békélé Thomas et des invités de marque. Au terme des travaux, les jeunes s’engagent à accompagner l’effort des gouvernements pour faire progresser le développement, en apportant des solutions innovantes, qui peuvent être appliquées au-delà des frontières. Ils formulent des recommandations allant de la mise en place d’exemptions intrafrontalières spécifiques pour les produits appartenant aux jeunes et des incitations spéciales pour consolider la vision d’un environnement commercial sans frontières ; de a création d’un mécanisme de fonds visant à favoriser l’accélération du développement de la jeunesse et à répondre aux besoins de la jeunesse africaine en termes de compétences générales et de ressources financières et de la mise en œuvre d’une action plus large dans les zones rurales et les villages, afin de créer des plateformes permettant aux jeunes d’innover et de contribuer à leur transformation socio-économique.

Que retenir de Youth Connekt Africa : Inspiré par le président Paul Kagame, le Youth Connekt a été lancé pour la première fois au Rwanda en 2012. Il a été approuvé comme initiative modèle et reconnu comme une initiative continentale par le Conseil Exécutif de l’Union Africaine en 2019 et a depuis lors été adopté par 32 pays africains. Adoptant une approche de plateforme, elle s’attache à résoudre des problématiques complexes de développement par la création d’écosystèmes, le développement des connaissances et la collaboration continentale et rassemble un large éventail de parties prenantes, notamment des chefs d’État, des décideurs politiques, des entreprises les dirigeants, les partenaires de développement et la société civile, pour répondre aux multiples besoins des jeunes tout en les impliquant pleinement dans le processus d’élaboration de solutions. Sa vision est de connecter les jeunes Africains en vue d’une transformation socio-économique, et sa mission est d’autonomiser les jeunes grâce à la transmission de connaissances, le développement de compétences, l’acquisition d’expériences et l’investissement dans leurs initiatives.

Encadré : La délégation béninoise exprime sa satisfaction

A l’issue de ce Sommet Youth Connekt, les jeunes délégués du Bénin ont pu élargir leurs connaissances et expriment de nombreuses perspectives. Au nom de ses camarades, le président de la Fédération des Structures d’Accompagnement à l’Entrepreneuriat Innovant (Fed SAEI), Francis Bokossa s’est engagé à élaborer un plan d’action d’activités d’intérêt pour la jeunesse béninoise et à faire le lobbying à divers niveaux afin que le Bénin adhère officiellement au Youth Connekt et donner la possibilité à la jeunesse béninoise de profiter au mieux de toutes les opportunités offertes par la Plateforme Youth Connekt. Pour Néhémie Kotobiodjo, Activiste Climat, le sommet Youth Connekt Africa, lui a offert une plateforme unique pour échanger avec ses pairs sur les compétences nécessaires afin de catalyser les innovations dans le secteur agricole. « En tant qu’activiste du climat, j’ai été particulièrement interpellé par la nécessité de développer des innovations respectueuses de l’environnement. Les discussions avec d’autres jeunes passionnés m’ont permis de comprendre la nécessité de concevoir des solutions novatrices qui non seulement stimulent la croissance économique mais qui protègent également notre écosystème. Ces échanges ont renforcé mon engagement envers des initiatives qui soutiennent le développement durable », a-t-il témoigné. La présidente de la communauté Women In Tech Bénin, et fondatrice de Women EdTech, Elodie Akotossode n’a pas manqué de manifester sa joie de participer à cette rencontre et d’échanger avec d’autres jeunes entrepreneurs africains. « Le sommet m’a permis de prendre part à des discussions sur des sujets tels que le leadership, le commerce électronique et le commerce international, l’influence des femmes leaders dans la promotion de l’égalité des genres au sein des administrations et dans les processus décisionnels pour les générations futures dans certains pays africains », a-t-elle déclaré.