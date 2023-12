Productions journalistiques sur la coopération sino-beninoise: L’Evènement Précis décroche le 2è prix de la presse écrite : Alban Tchalla honore la presse privée

Vues : 4

La soirée médias de distinction des lauréats du 2è concours des meilleures productions journalistiques sur la coopération sino-beninoise a eu lieu le vendredi 15 décembre 2023. Sur les 08 journalistes primés pour cette édition, Alban Tchalla du Quotidien L’Evénement Précis s’est adjugé le deuxième prix dans la catégorie presse écrite.

Remise de prix aux deux lauréats de la catégorie presse écrite

Avec une production sur la coopération politique entre le Parti Communiste Chinois et les partis Union Progressiste le Renouveau et le Bloc Républicain, Alban Tchalla fait partie des lauréats du 2è concours des meilleures productions de presse sur la coopération sino-beninoise. Le concours est organisé par l’Ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin et le Réseau médias pour la coopération sino-béninoise. Au total, 31 candidats ont participé au concours, mais à l’arrivée, 08 ont été sélectionnés dans cinq catégories de la presse. Parmi les lauréats, Alban Tchalla du Quotidien L’Evénement Précis avec son œuvre intitulée : « Développement des relations de coopération sino-beninoise: Le Parti Communiste Chinois, un modèle pour révéler le Bénin ». Dans son intervention à l’occasion de cette soirée de remise de prix, l’ambassadeur Peng Jingtao s’est réjoui qu’il y a eu beaucoup de progrès pour cette 2è édition dudit concours. Il a exprimé sa satisfaction de savoir que les journalistes béninois s’intéressent de plus en plus à la Chine. Son ambition à travers ce concours, dit-il, c’est de pouvoir remercier les professionnels des médias pour leur contribution à la coopération sino-beninoise. Le président du Réseau médias pour la coopération sino-béninoise, Saturnin Hounkpè a, quant à lui, notifié que cette compétition vise à valoriser les talents des journalistes. Leur créativité, engagement et contribution à l’excellence qui caractérise les relations de coopération entre la Chine et le Bénin. A l’en croire, des innovations majeures seront apportées à la 3è édition avec la visite en Chine des futurs lauréats. Pour sa part, le président du jury du concours, Georges Amlon a évoqué les critères de sélection des productions et a notifié que les œuvres primées sont de meilleure qualité. Il faut préciser que sur les 31 journalistes en compétition, 9 productions sont de la presse écrite, 11 pour la presse écrite en ligne, 7 pour la radio et respectivement 2 productions pour la télévision et le photojournalisme. Dans la catégorie presse écrite, Josué Méhouénou de La Nation (1er prix) et Alban Tchalla du Quotidien L’Evénement Précis (2è prix). Pour la presse écrite en ligne, Ulvaeus Balogoun du Leader Info (1er prix) et Ariel Gbaguidi de La Nation (2è prix). Wahab Tourare de Radio Su Tii Déra (1er prix) et Amélie Zonmadin Radio la voix de Tado (2è prix) sont lauréats dans la catégorie radio. Dans la catégorie télévision, le prix est revenu à Blaise Adankpo de l’ORTB et le prix photojournalisme est remis à Mensanli Gratien Cakpo.