Dans une nouvelle tribune dont il est signataire, consacrée à la guerre entre Israël et le mouvement Hamas dans la bande Gaza, l’Ambassadeur Jean Pierre Edon condamne « l’impuissance complice» de la communauté internationale. « Pourquoi la communauté internationale met tant de temps à réagir énergiquement pour faire valoir la justice ? Jusqu’à quand durera-t-elle cette hypocrisie flagrante, cette attitude de deux poids deux mesures, ce parti pris qui compromet ces puissances qui se sont toujours faits passer pour les défenseurs des droits de l’homme à travers le monde ? » Ce sont autant de question qu’il se pose face à la tragédie qui se déroule sur le territoire palestinien depuis quelques temps. Lire ci-après l’intégralité de sa réflexion.

L’Ambassadeur Jean-Pierre Edon

LA POURSUITE DES HOSTILITES DANS LA BANDE DE GAZA FACE A L’IMPUISSANCE COMPLICE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

La guerre Israëlo-palestinienne entre dans son troisième mois sans qu’aucune partie n’ait remportée la victoire. On assiste à des destructions massives des infrastructures de tout genre ainsi que la tuerie de milliers de personnes notamment dans le camp palestinien, le déplacement forcé de centaines d’habitants de Gaza. La question se pose alors de savoir que faire pour mettre fin à cette tragédie humaine sans précèdent.

En réalité la guerre déclenchée le 07 Octobre 2023 est la cinquième qu’a connu la bande de Gaza au cours de ces dernières années. Depuis 2009 ce territoire de 365 km2 est pratiquement sous le régime de blocus sévère.

Les évènements violents qui se sont produits depuis la création d’Israël en 1948 jusqu’aujourd’hui, méritent d’en tirer des enseignements dont l’un des plus évidents qui se passe de commentaires, est la supériorité militaire de l’armée israélienne qui n’a pu rien régler à ce jour.

La supériorité militaire israélienne et l’inefficacité de l’usage de la force

Ce pays reçoit chaque année une aide militaire américaine de l’ordre de trois milliards de dollar. De 1951 à nos jours, cette assistance présentée sous diverses formes, est globalement évaluée à environ 235,5 milliards de dollar. Si avec ce pactole massif ajouté à l’équipement déjà impressionnant dont dispose l’Etat hébreu, la guerre continue de façon cyclique, c’est que la violence à travers la force militaire, n’est pas du tout le bon moyen d’action ni la solution.

Les Autorités de Tel Aviv ont décidé de la poursuite de ce conflit armé jusqu’à l’élimination complète de Hamas. Si tel est l’objectif, la probabilité est forte pour que la guerre s’étende sur plusieurs années, probablement 10 ans comme l’a évoqué à Dubaï le président français Emmanuel Macron au cours de sa conférence de presse à la COP28.

La guerre sera longue parce que même l’extermination de tous les combattants de Hamas, la destruction de leur arsenal militaire, le génocide de tous les habitants de Gaza et de la Cisjordanie, ne suffiront pas pour éradiquer de l’esprit des Palestiniens de l’intérieur et de la diaspora, leur droit inaliénable à un Etat souverain avec Jérusalem-Est comme Capitale. L’homme est mortel, mais ses idées justes sont éternelles et passent de génération en génération.

Soutenir par ailleurs la position que la campagne de terre brûlée en cours sur le territoire palestinien se poursuivra jusqu’à la libération de tous les otages israéliens, équivaut alors à rentrer dans un cercle vicieux. Seule la négociation peut permettre d’y parvenir, comme ce fut la dernière trêve de 5 jours négociée à Doha et au cours de laquelle sont libérés quelques otages.

Le premier ministre Benjamin Netanyahu se trompe d’analyse en croyant que le problème peut se résoudre par la force. Il suffit de se référer aux multiples usages de la force disproportionnée dans le passé, pour s’en convaincre. La relative accalmie qui succède chaque coup de force ne signifie ni la paix, ni la victoire définitive. Ce n’est qu’une pause du guerrier pour mieux bondir plus tard.

L’attaque du 07 Octobre qui a mis à nu l’invincibilité de l’armée hébreu et les lacunes de ses services de renseignements, en est une preuve. Tant que la justice ne sera pas faite aux palestiniens, des hostilités périodiques auront lieu et la sécurité de l’Etat hébreu sera toujours menacée. Aucune arme aussi sophistiquée qu’elle soit ne peut assurer la sécurité de ce pays.

La situation actuelle caractérisée par des massacres des populations n’est plus la légitime défense mais plutôt la punition collective, voire une sorte de nettoyage ethnique {19088 palestiniens tués, 54000 blessés pour la plupart des enfants et femmes, à la date du 16 décembre selon les sources palestiniennes et onusiennes}. A cela s’ajoute la destruction par des bombardements aériens aveugles de toutes sortes d’infrastructures y compris les hôpitaux et immeubles d’habitations.

Ces démonstrations de forces, loin de faire peur et de décourager des actes de résistance, ne fait que mettre davantage en danger la sécurité d’Israël. Elle produira dans un proche avenir, des effets et résultats inattendus.

La seule garantie de la paix, c’est la justice

Aussi, l’unique arme de nature à instaurer la paix, une paix durable est-elle la justice, comme l’a si bien souligné l’ancien Premier Ministre de France Monsieur Dominique de Villepin, homme d’Etat respectueux et visionnaire.

La justice en question n’est rien d’autre que la création de l’Etat de Palestine. Le président américain Joe Biden est aussi de cet avis, car à plusieurs reprises il a exprimé sa conviction que la seule alternative valable est la solution à deux Etats. Il en est de même de son secrétaire d’Etat Anthony Blinken.

Voilà que le Premier Ministre Benjamin Netanyahu n’en veut pas et a récemment déclaré au cours d’une réunion de son parti le Likoud qu’il est le seul à pouvoir empêcher la création de l’Etat palestinien. Est-il le plus puissant de ce monde ? Le président américain a déploré cette position en avouant, il y a quelques jours, que le Gouvernement israélien «ne voulait pas d’une solution à deux Etats avec les Palestiniens. C’est le gouvernement le plus conservateur de l’histoire d’Israël ».

Le dirigeant israélien refuse la justice, sa logique extrémiste de va-t’en guerre n’est pas payante et risque de conduire à la catastrophe, ce qui n’arrange ni les Israéliens et leurs soutiens, ni les Palestiniens. Cette situation suscite néanmoins quelques questions.

Les questionnements

Comment un pays qui reçoit tant d’aide et un soutien inconditionnel américains peut-il rejeter la position juste des Autorités de Washington ? A travers les propos des dirigeants de Tel Aviv, apparait le projet sioniste consistant à vider par la force, la Palestine de ses habitants autochtones pour y installer les Juifs. Comment cela pourra-t-il se faire au XXIe siècle de la part d’un Etat qui se fait pourtant passer pour la première démocratie du Moyen-Orient ?

Pourquoi la communauté internationale met tant de temps à réagir énergiquement pour faire valoir la justice ? Jusqu’à quand durera-t-elle cette hypocrisie flagrante, cette attitude de deux poids deux mesures, ce parti pris qui compromet ces puissances qui se sont toujours faits passer pour les défenseurs des droits de l’homme à travers le monde ?

Pendant que l’Occident accuse, condamne et sanctionne la Russie pour avoir violé le droit international en Ukraine, pourquoi tolère-t-il la violation criarde et le non-respect du droit international humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée avec la commission des crimes de guerre dont la presse occidentale parle très peu ?

Pourquoi enfin Israël pratique-t-il sur les terres arabes occupées et à Gaza une maltraitance inhumaine qui ressemble au génocide qu’ont subi les Juifs au XXe siècle de la part des Nazis {Génocide hitlérien}, acte inhumain et odieux que le monde entier a condamné en son temps et qui a attiré la compassion et la sympathie mondiales envers les juifs ?

La gravité de la tragédie humaine qui se développe à Gaza et Cisjordanie, recommande l’éveil de la communauté internationale pour arrêter enfin ce drame que le droit d’Israël à se défendre, ne suffit plus à justifier. C’est devenu une punition collective, comme l’a reconnu le président Joe Biden, et aussi l’annonce de l’occupation de ces zones pour une prétendue raison de sécurité. Ce comportement confirme les propos du General de Gaulle tenus en Novembre 1967 selon lesquels le peuple juif est trop fier de lui-même et dominateur.

Un constat déplorable et incompréhensible est à évoquer : c’est la mollesse et la passivité dont font preuve les pays arabes et musulmans à l’exception de l’Iran et de la Turquie. Ils pouvaient profiter de leurs bonnes relations avec les Etats-Unis pour ramener Israël à de meilleurs sentiments.

La pitié et la compassion que le monde éprouve tardivement ces derniers temps, du fait des traitements inhumains et dégradants infligés aux Palestiniens, ainsi que les divergences de vues qui commencent par émerger entre Américains et Israéliens, peuvent contribuer à changer la conjoncture.

En tout état de cause, seule la justice est le remède à ce mal vieux de 75 ans. Il est certain et indiscutable que l’Etat de la Palestine sera une réalité le jour où le voudront les Etats-Unis, grand bienfaiteur, défenseur fidèle et soutien inconditionnel d’Israël. Dans l’immédiat, aucun effort ne doit être ménagé pour imposer un cessez-le-feu durable et la fin des hostilités, en attendant la reprise nécessaire des négociations pour la création du second Etat.

Jean-Pierre EDON

Ambassadeur, spécialiste des questions internationales.