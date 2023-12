Discours sur l’Etat de la nation à l’hémicycle: Le message de Patrice Talon très attendu ce matin

Vues : 1

Patrice Talon, président de la République

Pour sacrifier à la tradition en cette fin d’année 2023, le président de la République Patrice Talon délivrera ce jeudi 21 décembre à l’Assemblée nationale, son message sur l’Etat de la Nation. Et ceci, conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990 telle que modifiée par la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019. L’occasion sera ainsi offerte au Chef de l’Etat pour rendre compte de l’état du pays en 2023. Il évoquera sans doute des avancées mais aussi les points d’insatisfaction ; et tracera certainement quelques perspectives. Comme on l’observe depuis qu’il est à la tête du Bénin en 2016, Patrice Talon, se fera précis et succinct dans tout ce qu’il entreprend pour le bien-être du béninois, fut-il parfois mal compris. Il reviendra sûrement sur la vision de la rupture qu’il défend et met en œuvre depuis plus de 7 ans déjà à la tête du Bénin, à travers des réformes courageuses et substantielles pour un Bénin plus crédible et davantage révélé au monde entier. Le Chef de l’Etat ne va pas non plus occulter les composantes du budget 2024 récemment adopté au parlement et ses innovations en matière de mesures sociales.

Au plan politique, Patrice Talon apportera également des réponses adéquates à des préoccupations électorales qui s’étalent déjà un peu partout à quelques 24 mois des premières élections générales que se prépare à vivre le Bénin dans un climat de tension politique permanente. Son accord et son avis favorable pour l’audit de la liste électorale, lors de la rencontre avec les responsables du parti Les Démocrates, il y a quelques semaines, les projections sur le Bénin politique qu’il souhaite laisser en 2026 et autres questions politiques pourraient ne pas, non plus, s’échapper aussi au discours de Patrice Talon ce matin. Il en serait de même sur sa détermination à véritablement promouvoir les valeurs culturelles et cultuelles avec les nombreuses infrastructurelles patrimoniales en construction ou annoncées, ainsi que des initiales nouvelles dont les « Vodun Days ». La première édition se tient les 09 et 10 janvier 2024 et fera drainer des visiteurs et festivaliers du monde entier à Ouidah pour vivre des moments inédits autour de la divinité Vodun.