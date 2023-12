Formation de 1.000 jeunes aux métiers pratiques avec le projet JSC-Bénin: Simplice Gbezon lance l’étape de la commune de Ouidah

Vues : 18

Les jeunes gens de la commune de Ouidah de la catégorie des artisans, des apprenants déscolarisés et d’autres catégories sociales sont décidés à prendre leur destinée en main. En témoigne la forte mobilisation qu’ils ont effectuée dans la maison COPAO de Ouidah ce jeudi 7 décembre 2023 au lancement de la formation aux métiers pratiques du projet Jeunes Sans Chômage (JSC-BÉNIN).

En dehors des jeunes gens, le Coordonnateur national dudit projet, Simplice Gbezon avait à ses côtés, le Superviseur communal du projet à Ouidah, Apollinaire Fanou ; le Superviseur du projet à Tori-Bossito, Clément Deguenon ; le Coordonnateur de l’Ong AGRICOM CENTER-Bénin, Fidèle Adounsiba sans oublier les leaders religieux et les têtes couronnées et des formateurs.

« Je suis très content de prendre la parole ce matin à Ouidah parce que la présence massive des jeunes que je vois ici montre que vous voulez vraiment être autonome. Etre autonome c’est être à son propre compte et ne plus dépendre de quelqu’un. » a dit le Coordonnateur national Simplice Gbezon qui ne s’est pas trompé en initiant ce projet. Dans la suite de son intervention, il a présenté les objectifs et les innovations du projet en ces termes : « J’ai initié le projet Jeunes Sans Chômage pour régler le problème de précarité de l’emploi des jeunes. L’objectif du projet c’est d’accompagner au moins 1000 jeunes dans chaque commune du Bénin dans les métiers tels que l’élevage de volailles, la cosmétique, l’hôtellerie restauration et l’électricité panneau solaire. Le projet a prévu d’accompagner les meilleurs bénéficiaires pour leur installation et le démarrage de leur activité avec des kits de pratiques. » a-t-il détaillé.

Simplice Gbezon a également profité de l’occasion pour saluer les efforts du Gouvernement du président Patrice Talon à travers la mise en œuvre du projet Azoli par l’ANPE en faveur des jeunes de toutes les communes du Bénin. « Je remercie le Chef de l’Etat pour son amour pour les jeunes qui se traduit par la formation gratuite des jeunes à travers le projet Azoli. Ce que nous faisons, nous accompagnons le Chef de l’Etat dans ses actions et par la grâce de Dieu, nous irons au bout. » a-t-il ajouté.

Signalons que cette cérémonie de lancement est aussi marquée par des sensibilisations pour conscientiser les jeunes et les amener à prendre au serieux les différentes formations de la phase I du projet Jeunes Sans Chômage à Ouidah.

Fidèle KENOU