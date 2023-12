Suivi des chantiers routiers en construction: Le ministre Tonato fait une descente d’inspection dans l’Ouémé-Plateau

Vues : 11

Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du Développement Durable, José Tonato, a effectué, le jeudi 14 décembre 2023, une visite de terrain dans les départements de l’Ouémé et du Plateau. A travers cette descente, le ministre est allé évaluer le niveau d’avancement des différents travaux sur ces chantiers et discuter avec les responsables des entreprises d’éventuels goulots d’étranglement qui entraveraient la bonne exécution des travaux.

Des explications données au ministre José Tonato et sa délégation

Qu’est-ce qui est important : Cette visite du ministre José Tonato s’inscrit dans la logique du suivi régulier des différents chantiers routiers engagés par le gouvernement afin d’éviter aux populations des éléphants blancs. En effet, la visite de l’autorité ministérielle s’est déroulée en présence du préfet du département de l’Ouémé, Dr Marie Akpotrossou, du Maire de Sèmè-Podji, Jonas Gbenameto, des responsables de la SIRAT SA, des cadres et techniciens du ministère.

Quels sont les chantiers visités : La délégation a visité le chantier de dédoublement de la route Sèmè – Porto-Novo (2× 2 voies sur 10 km) et de construction d’un nouveau pont en (2×2) sur la lagune de Porto-Novo ; le chantier d’aménagement et de bitumage de la route Porto-Novo – Avrankou – Igolo (27,44 Km). Au niveau du chantier de dédoublement de la route Sèmè- Porto-Novo (2×2 voies sur 10 Km), après avoir constaté la célérité dans l’exécution des travaux, le ministre et la délégation qui l’accompagne ont été conduits à la base vie de l’entreprise adjudicataire. Là, sur un tableau schématique, une explication détaillée du projet et de son niveau d’avancement ont été exposés. Le Ministre a donné quelques directives techniques lors des échanges. Toujours dans le cadre du projet, les travaux sont en cours pour la reconstruction de ce pont à l’entrée de Porto-Novo en 2×2 voies. A ce niveau également, il y a eu aussi des échanges entre le ministre, sa délégation et les responsables de l’entreprise Porteo BTP, en charge du projet. Le délai d’exécution de ces travaux est de 36 mois et le Ministre a exhorté à un respect scrupuleux de ce délai. Après quoi, le cap a été mis sur le chantier d’aménagement et de bitumage de la route Porto-Novo – Avrankou – Igolo longue de 27,44 km. Après les discussions sur les aspects technique et environnemental mais aussi humain de ce projet, le ministre et sa délégation ont pu, sur plusieurs kilomètres, toucher du doigt ce qui se fait. José Tonato a invité les responsables de l’entreprise OFMAS a mettre davantage le paquet pour le respect du délai contractuel. Il a insisté sur l’attachement du Gouvernement à la qualité indiscutable des infrastructures à livrer.

Par ailleurs : De retour dans la commune de Sèmè – Podji, après ce périple, la délégation ministérielle a tenu une séance suivie d’une visite de terrain avec les responsables en charge de l’organisation du pèlerinage du christianisme céleste. Le ministre Tonato a voulu s’assurer de la réalisation du parking qui accueillera les moyens de transport des pèlerins.