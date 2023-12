Vote favorable au projet de loi des finances 2024: « En toute logique, ce que j’ai fait, je ne le regrette pas », se défend Basile Ahossi

Vues : 0

Dans un entretien le dimanche 10 décembre 2023, le 2è Vice-président de l’Assemblée nationale, Basile Ahossi a justifié son vote en faveur du projet de loi des finances 2024. Pour lui, une seule voix ne peut pas bloquer le vote de cette loi et sans cela, le budget sera allègrement voté.

« En toute logique, ce que j’ai fait, je ne le regrette pas. Maintenant, conscient de notre position de faiblesse au sein du parlement, moi je pense que toutes les fois que c’est possible, il faut qu’on tendre la perche. Encore que sans ma seule voix, le budget sera allègrement voté ». C’est en ces termes que le député de l’opposition, Basile Ahossi s’est exprimé après son vote à l’opposé de celui de ses collègues du groupe parlementaire ‘’Les Démocrates’’. Selon ses dires, ils ne devraient pas être une opposition de blocage systématique. « La mouvance n’est pas une peste. Tant que les initiatives partant de la mouvance et de l’opposition peuvent être profitables au pays, je crois que nous n’allons pas nous braquer », a-t-il dit avant de se défendre, qu’il avait fait son choix. « Lorsqu’ à la dernière minute, le parti a décidé qu’on ne mette pas un vote positif sur le budget, j’ai discuté longuement avec le président du groupe parlementaire et avec le président du parti et j’ai fait le choix qui est le mien. L’idéal aurait été qu’on vote tous dans le même sens, mais je crois que ça n’a pas affecté la relation au sein du parti. Juste après le vote, nous avons rigolé ensemble et eux ils savaient l’issue du vote », a expliqué le 2è Vice-président du parlement. Même s’il ne se sent pas à l’aise après avoir donné son quitus, il pense que la discipline du groupe de parti va être rattrapée. « Je me sentais dans l’obligation d’aller au bout de ce que nous avons fait ensemble. Le parlement est le résumé de la classe politique. Dans tous les partis, il y a des courants d’idées. Nous, on propose une loi, qui est dans les coulisses et qui attend, et nous souhaitons vivement, que la mouvance ou tout au moins une partie de la mouvance qui permette à ce que nous obtenions nos résultats, vote avec nous. Je vais peut-être convaincre d’autres personnes de me suivre. Parce que nous ne devons être une opposition de blocage systématique », a laissé entendre Basile Ahossi.

Alban TCHALLA