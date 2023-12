Me Jacques Migan à propos du vote du projet de loi de finances 2024:  « Talon a prêté attention aux préoccupations des populations »

Vues : 2

Les députés ont voté le budget de l’Etat, exercice 2024 le vendredi 08 novembre 2023. Ce budget a été adopté par 82 voix pour, 27 contre et 00 abstention. Il s’évalue à 3.199,274 milliards de francs CFA contre 3.033,337 milliards de francs CFA en 2023, soit un accroissement de 5,5%. Invité sur l’émission ‘’Toholi’’ sur Océan Fm le dimanche 10 décembre, le bâtonnier Me Jacques Migan a donné son appréciation. « C’est un bon budget et le président a prêté attention aux préoccupations des populations. C’est un budget qui a pris en compte les aspirations des populations. Je n’ai jamais vu ce qui est dans ce budget », a-t-il dit. En effet, le budget prévoit un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2024 contre 6,1% en 2023. A cet effet, le gouvernement entend poursuivre la marche vers le hautement social et la politique de redressement des comptes publics au service de l’équité, de la justice sociale et de l’investissement structurant ainsi que les efforts de résilience de l’économie nationale face aux chocs exogènes et aux effets néfastes des changements climatiques. Sur le plan social, il est prévu entre autres, le programme de filets sociaux dénommé « Gbéssoké » aménage pour les populations vulnérables, une assistance en renforcement des revenus de subsistance et un accompagnement professionnel pour une sortie définitive de la situation de précarité. L’opérationnalisation de l’assurance maladie obligatoire devrait également être une réalité de même que le nouveau dispositif de gestion des épidémies et autres urgences et situations de crise sanitaire. Pour accompagner la mise en œuvre efficace de toutes ces mesures, il est prévu un vaste programme de constructions d’hôpitaux et de centres de santé sur toute l’étendue du territoire national de même que la réfection des centres de promotion sociale. Selon Me Migan, c’est 41% du social contrairement à l’année passée qui était à 21%. Dans son intervention, il se dit être étonné que les Démocrates n’ont pas voté. A l’en croire, cette attitude montre qu’ils n’aiment pas les jeunes et la population. Car, souligne-t-il, il est question de l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Par contre, le bâtonnier a salué et félicité Les Démocrates qui avaient accepté la main tendue du Chef de l’Etat. « C’est une bonne chose qu’ils ont accepté aller dialoguer avec lui. C’est Boni Yayi qui a alerté la communauté internationale sur les élections générales de 2026 à propos de la liste électorale. Le président Talon épris de paix, les a appelés pour discuter avec eux », s’est-il réjoui.