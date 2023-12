Pèlerinage à la Mecque: Le gouvernement lance officiellement l’édition 2024

Vues : 0

Le ministre des Affaires étrangères, président du Comité d’orientation et de supervision du Hadj, Olushegun Adjadi Bakari, a procédé, mardi 12 décembre 2023, au lancement officiel du Hadj 2024. C’était en présence de plusieurs dignitaires de la communauté musulmane du Bénin, du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou et de celui de la Santé, Benjamin Hounkpatin.

Ce que vous devriez savoir :2300 pèlerins sont attendus pour l’édition 2024 du Hadj. Ils devront chacun apprêter3 500 000 F CFA pour effectuer ce voyage. À en croire le Comité d’orientation et de supervision du Hadj, ce coût est fixé afin de permettre aux agences de voyages et aux futurs pèlerins de procéder aux formalités et aux exigences dans les délais et au regard du calendrier du Hadj.Malgré les avancées notables enregistrées depuis quelques années dans l’organisation du Hadj au Bénin, des défis restent à relever pour parfaire l’organisation de ce pèlerinage annuel à la Mecque. Au cours de la cérémonie de lancement officiel du Hadj 2024, la directrice générale de l’Agence pour la gestion de la logistique des officiels (Aglo), Ghislaine Mensah, a fait savoir que nonobstant les efforts du gouvernement, l’édition 2023 du Hadj n’a pas comblé les attentes. Des facteurs tels que le non-aboutissement des négociations avec les prestataires de service saoudiens, la hausse des prix des services en Arabie Saoudite, les quotas non atteints par les sociétés agréées, la défaillance de la mission d’encadrement de la plupart des sociétés autorisés ont contribué à émousser les efforts consentis en vue d’une organisation réussie du Hadj. La directrice générale de l’Agence pour la gestion de la logistique des officiels, a ainsi profité de l’occasion pour inviter les différents acteurs impliqués dans l’organisation de ce pèlerinage, à jouer pleinement leur partition pour éviter ces couacs à l’avenir. « Chaque partie prenante doit prendre conscience de la responsabilité qui est la sienne afin que les objectifs soient atteints », a-t-elle martelé.

Que dit le ministre :Dans son mot discours de lancement, le ministre des Affaires étrangères, président du Comité d’orientation et de supervision du Hadj, Olushegun Adjadi Bakari, a indiqué qu’il est impérieux de corriger les insuffisances observées dans l’organisation du Hadj 2023. A le croire, cela y va de l’image du Bénin. C’est ce qui justifie selon lui, les changements apportés cette année, à l’organisation du Hadj. Le premier a rapport au quota du Bénin est de 2300 pour l’édition 2024. Un nombre qui est extensible selon le ministre si ce quota est vite atteint. « Notre ambition est de faire en sorte que très tôt, en amont, nous puissions atteindre ce quota », a-t-il laissé entendre qui a souligné qu’au-delà d’être une expérience religieuse, le Hadj doit être une expérience heureuse pour le pèlerin. Par ailleurs, Olushegun Adjadi Bakari a révélé que la date limite d’inscription sur la plateforme saoudienne est fixée au 25 février 2024, après concertation. Selon l’autorité ministérielle, cette décision s’inscrit dans un souci d’avoir, in fine, un meilleur résultat de l’organisation du Hadj.

Entre les lignes :Pour l’édition 2024 du Hadj, 49 sociétés détiennent l’agrément pour fournir les prestations d’assistance aux pèlerins. La mission itinérante de délivrance de passeports aux candidats se déroulera du 14 décembre 2023 au 13 janvier 2024. La délivrance des visas par l’Arabie Saoudite démarre le 1er mars 2024.